SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A França dominou o Azerbaijão e venceu por 3 a 0, em partida pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo, no Parque dos Príncipes, em Paris.

Mbappé, que foi muito participativo no jogo, marcou o primeiro da França e deu a assistência para Rabiot anotar o segundo, com Thauvin fechando o placar. Os franceses não tomaram sustos durante o jogo e perderam outras chances para ampliar.

A equipe de Didier Deschamps segue 100% nas Eliminatórias Europeias, com nove pontos em três jogos, na liderança do Grupo D. O Azerbaijão, lanterna da chave, fica com um ponto.

A França pode conquistar vaga na Copa do Mundo de 2026 já na próxima rodada. Na segunda-feira, os franceses encaram a Islândia, enquanto o Azerbaijão pega a Ucrânia. Caso a França vença a Islândia, e a Ucrânia tropece contra o Azerbaijão, os franceses não poderiam mais ser alcançados na liderança. Apenas os primeiros de cada grupo garantem vaga diretamente no Mundial.

COMO FOI O JOGO

Como era de se esperar, a França empilhou chances e não deu espaço para o Azerbaijão. Mbappé assustou logo aos 18 segundos de jogo, equanto Gusto teve chute defendido e cruzamento rasteiro que ninguém conseguiu completar. A única ação que o goleiro Maignan teve foi em cruzamento dos visitantes que parou em suas mãos.

Os franceses continuaram martelando, mas não conseguiam superar a defesa. Olise tabelou com Mbappé e, quando finalizou, foi bloqueado. Já Ekitike fez boa jogada individual, mas chutou em cima do goleiro.

Mbappé, que chamava a responsabilidade, conseguiu abrir o placar com um belo gol. No final do primeiro tempo, o camisa 10 saiu costurando desde a intermediária, passou por cinco defensores e bateu rasteiro para superar o goleiro.

O segundo tempo continuou com o mesmo enredo. Ekitike acertou a trave no começo, e Mbappé teve duas chances - acertou a rede pelo lado de fora em uma e viu a defesa desviar seu chute na outra.

O segundo gol francês saiu após assistência de Mbappé para Rabiot. Após escanteio, o camisa 10 mandou de volta para a área, cruzando na medida para o meio-campista cabecear no canto e ampliar.

Faltando dez minutos para acabar, Mbappé tomou entrada de Xaybulayev e pediu para sair. O atacante aparentou sentir dores no tornozelo, mas saiu de campo sem se queixar de algo mais sério. Thauvin, que entrou em seu lugar, marcou o terceiro em sua primeira chance e fechou o placar.