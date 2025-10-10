SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O gol marcado na partida entre Newell's Old Boys e Tigre, pelo Campeonato Argentino, teve um significado especial para Ignacio Russo. O atacante é filho de Miguel Ángel Russo, técnico do Boca Juniors que morreu na última quarta-feira.

Ignacio Russo abriu o placar para o Tigre contra o Newell's Old Boys, em partida pela 12ª rodada do torneio Clausura do Campeonato Argentino.

Miguel Ángel Russo, pai do atacante e técnico do Boca Juniors, morreu na quarta-feira. Ele lutava contra um câncer de próstata e já estava afastado das últimas partidas da equipe.

Esta foi a primeira partida de Ignacio Russo desde a morte de seu pai. Ele atua no Tigre emprestado pelo Rosário Central, também da Argentina.

Ao fazer o gol, Russo não conteve a emoção e chorou, sendo muito abraçado por seus companheiros. Durante a comemoração, ele também mostrou uma tatuagem com a escrita "Tudo se cura com amor". A partida terminou empatada em 1 a 1.