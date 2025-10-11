Em noite de grandes jogos de futsal no Ginásio Municipal Jornalista Antônio Marcos, em Juiz de Fora, o Bom Pastor começou com o pé direito a disputa da semifinal do Campeonato Mineiro de Futsal Feminino, na categoria adulta. A equipe da casa venceu o Frei Gaspar por 3 a 2, com o gol da virada marcado por Fernanda Almeida, faltando apenas 20 segundos para o fim da partida.
Os outros gols do Bom Pastor foram anotados por Kelly Cristina e Rayane Feliciano, enquanto Amanda Procópio marcou duas vezes para o time de Frei Gaspar.
O técnico Jean Albuquerque destacou a dificuldade e a importância da vitória na estreia do quadrangular final.
“Foi um jogo muito pegado, tecnicamente muito bom dos dois lados. Conseguimos sair na frente, sofremos o empate duas vezes, e no finalzinho, em uma jogada de bola parada, conseguimos essa vitória. Estrear com vitória é sempre importante, principalmente sabendo que amanhã enfrentamos o Praia Clube, que também venceu na estreia. Queremos buscar mais um grande resultado”, afirmou.
Autora de um dos gols do jogos, Kelly Cristina, comemorou o resultado e comentou o que espera do próximo confronto.
“O jogo de hoje foi muito importante. Começar com o pé direito, claro, com a vitória, nos deixa mais confiantes para o confronto de amanhã contra o Praia, que vai ser um jogão. Mesmo saindo atrás do placar, conseguimos virar no fim. Agora é focar no próximo desafio”, destacou.
Na outra partida da semifinal, o Praia Clube venceu o Cruzeiro por 4 a 2. Os gols do time de Uberlândia foram marcados por Aline Gonçalves (2x), Vitória Amanda e Yngrid dos Santos, enquanto Cíntia Cristina e Maisa dos Santos descontaram para a equipe celeste. O Praia dominou o primeiro tempo, mas o segundo foi equilibrado, com chances para ambos os lados.
Com os resultados, Bom Pastor e Praia Clube lideram o quadrangular e se enfrentam neste sábado (11), às 18h30, em um duelo que pode valer vaga antecipada na fase final do campeonato. Antes, Cruzeiro e Frei Gaspar se enfrentam às 17h.
Sub-20 goleia na abertura da final
Na decisão da categoria sub-20, o Bom Pastor começou com tudo e goleou por 4 a 0 o Frei Gaspar. Os gols foram marcados por Júlia Félix, Lara Soares, Bruna Yasmin e Fabielle Santos.
A técnica Karina Pazzi celebrou o desempenho das atletas e já pensa na sequência da competição.
“O time do Frei Gaspar a gente não conhecia, estudamos nos primeiros minutos e as meninas conseguiram colocar em prática o que treinamos. Elas estavam ansiosas, é a primeira final federada delas, mas jogaram com inteligência. Agora é pensar no próximo jogo, porque são três finais. Amanhã enfrentamos o Praminas, que é uma equipe forte fisicamente, e vamos usar nossa leveza e movimentação para buscar mais uma vitória”, analisou.
Neste sábado (11), a categoria sub-20 volta à quadra para a segunda rodada da fase final, com jogos às 14h e 15h30, também no Ginásio Jornalista Antônio Marcos.
Programação de sábado:
Sub-20 – Fase Final
1º jogo – 14h
2º jogo – 15h30
Adulto – Semifinal
Cruzeiro x Frei Gaspar – 17h
Bom Pastor x Praia Clube – 18h30
