(UOL/FOLHAPRESS) - O campeão mundial Yago Dora encerrou sua participação no Stab High Sydney com mais um feito marcante: o brasileiro levou o prêmio Monster Air, concedido à manobra mais impactante de todo o evento.

Acho que foi muito bom para mim fazer algo diferente, ver todo mundo puxando os limites do nosso esporte. É uma celebração do surfe progressivo ?sempre quis fazer parte disso. Estou feliz por levar esse prêmio para casa. Amei esses dois últimos dias aqui Yago Dora

A conquista rendeu a ele um bônus de 10 mil dólares e reforçou sua reputação como um dos surfistas mais criativos e técnicos da atualidade.

O QUE ACONTECEU

Único brasileiro entre os 37 competidores do masculino, Yago manteve um alto nível durante toda a competição, chegando à semifinal na liderança geral, com 46 pontos ?a maior somatória até então.

Na decisão, cada atleta teve direito a três ondas para cada lado, com a melhor esquerda e direita computando o resultado final.

O brasileiro terminou com 38 pontos, enquanto o australiano Joel Vaughan, também integrante da elite da WSL, somou 48 para ficar com o título.

Mesmo fora do topo do pódio, Yago encerrou o evento na quarta colocação geral e com a manobra mais comentada do campeonato ?um aéreo frontside, com uma rotação atrasada, surpreendendo quem estava assistindo.

CAMPEÕES

O Stab High Sydney reuniu quatro categorias: Pro Mens, Pro Womens, Ladybirds (meninas até 15 anos) e Bottle Rockets (meninos até 15 anos). Além de Vaughan, venceram Sierra Kerr, filha do ex-top mundial Josh Kerr, no feminino; Skai Suitt entre as Ladybirds; e Loci Cullen na divisão Bottle Rockets.