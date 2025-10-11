RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Multado pelo Flamengo após ser expulso com 11 minutos em campo na derrota para o Bahia, Wallace Yan iniciou um trabalho com o coach Cleiton Carvalho. O profissional se propõe a ajudar o jovem em aspectos mentais e se coloca como um "ponto de apoio" ao meia-atacante.

FICOU CONHECIDO POR TRABALHO COM LUIZ HENRIQUE

Cleiton Carvalho ficou conhecido por seu trabalho com Luiz Henrique, ex-atacante do Botafogo e que está no Zenit (RUS). A parceria começou em junho do ano passado, e o jogador terminou a temporada como o grande destaque nos títulos da Libertadores e do Brasileiro pelo Alvinegro. Este ano, iniciou o serviço justamente com seu substituto no Glorioso, o também atacante Artur.

"Eu costumo dizer que entrego minha vida para o atleta 24 horas. Continuo com o Luiz Henrique e hoje converso com ele de maneira online, procuro ter um feedback para saber como foi o dia e como andam as metas. A mesma coisa vai ser feita com o Wallace, sendo que vou estar mais próximo dele no dia a dia. Serei um ponto de apoio", afirma Cleiton à reportagem.

Cleiton não tem formação em Psicologia. Ele é um ex-militar da Marinha e se especializou em serviços de mentoria desde 2016. O coach se coloca como uma pessoa que desenvolve objetivos, disciplina e profissionalismo para os atletas. Também costuma orientá-los nos cuidados fora do clube, indicando profissionais de outros segmentos para trabalhos em casa.

O coach diz que não tem sofrido resistência dos clubes. Ele também afirma que sabe seus limites.

"Não, nunca tive. Até porque meu trabalho é pra somar, não para dividir, não ocupo o espaço de ninguém. Alguns psicólogos esportivos conversaram comigo, sentem confiança no meu trabalho e sabem até onde eu posso ir. Se o atleta precisar de um psicólogo, eu serei o primeiro a indicar", afirma.

EX-FLA: 'NÃO ADIANTA MENTOR, PAI DE SANTO, PADRE SE ELE NÃO CONSEGUIR ENTENDER'

O ex-lateral esquerdo Gilberto, com passagem pelo Flamengo e que disputou as Copas do Mundo de 2006 e 2010, demonstrou não se surpreender com o momento turbulento pelo qual passa Wallace Yan.

Gilberto trabalhou como coordenador do Plano de Desenvolvimento Individual (PDI) das categorias de base do Flamengo por quatro anos. Neste período, conheceu Wallace Yan de perto, ainda bem novo.

Segundo o ex-lateral, o meia-atacante sempre teve dificuldade em absorver os conselhos. Ele ainda afirmou que já havia conversado com o jogador algumas vezes sobre a questão comportamental antes do jovem de 20 anos ser promovido ao profissional.

Não adianta nada ele contratar um mentor, um pai de santo, um padre, o que seja, se ele não entender o que está sendo passado para ele. É um jogador que tem muito talento, isso sempre foi falado a ele, e essa questão comportamental sempre foi falada também. Ele é jovem, acha que pode tudo, acha que é o Super-Homem, acha que isso não vai interferir na vida dele, mas é um bom menino, um menino com um coração enorme. Acho que agora ele viu que realmente a coisa é diferente do que eu acho que pensava. Ele está tentando transformar isso, contratando uma pessoa para tentar ajudá-lo nesse quesito mentalGilberto, durante evento beneficente "Partida do Coração", no Maracanã