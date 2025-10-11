(UOL/FOLHAPRESS) - Em jogo marcado por um pênalti repetido e perdido duas vezes por Haaland, a Noruega venceu Israel por 5 a 0, neste sábado (11), pela sexta rodada do Grupo I das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo. A partida foi disputada no Ullevaal Stadion, em Oslo (NOR).

Os noruegueses abriram 3 a 0 ainda na primeira etapa, com dois gols contra (de Khalaili e Nachmias) e um de Haaland. Eles foram marcados em um intervalo de dez minutos, entre os 18 e os 28.

Na segunda etapa, Haaland transformou a vitória em goleada, marcando duas vezes de cabeça. No fim da partida, o técnico da Noruega aproveitou para fazer testes, trocando vários titulares.

A Noruega mantém, assim, campanha perfeita na competição, chegando a 18 pontos em seis partidas. Já Israel, com 9 pontos, segue na terceira colocação.

Os noruegueses têm uma folga das Eliminatórias na sequência. A equipe comandada por Stale Solbakken recebe a Nova Zelândia na próxima terça (14), em jogo amistoso.

Os israelenses, por sua vez, voltam a campo em jogo decisivo na briga por uma vaga na Copa do Mundo, contra a Itália. Caso vença, Israel pode superar os italianos na briga pela segunda posição, que garante vaga na repescagem.

MÉDIA DE DOIS GOLS POR PARTIDA

Com mais três gols anotados, Haaland chegou a 12 nas Eliminatórias em apenas seis jogos. O camisa 9 da Noruega lidera a lista de artilheiros.

Memphis Depay, da Holanda, Arnautovic, da Áustria, e Kramaric, da Croácia, dividem o segundo lugar com seis gols cada.