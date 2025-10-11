SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians goleou o Boca Juniors por 4 a 0, neste sábado (11), e garantiu vaga na semifinal da Libertadores Feminina. O time alvinegro superou as argentinas sem grandes dificuldades no Estádio Francisco Urbano, em Buenos Aires, neste sábado.
Gabi Zanotti marcou três gols, e Jhonson finalizou a goleada.
Em busca do sexto título continental, o Corinthians aguarda o resultado entre Ferroviária e Independiente del Valle para conhecer o adversário da próxima fase. As semifinais estão previstas para a próxima quarta-feira.
O JOGO
Gabi Zanotti foi o destaque do Corinthians na vitória sobre o Boca Juniors, marcando três gols: um de pênalti, um após cobrança de falta e outro de cabeça depois de bela batida de escanteio de Andressa Alves.
A capitã e camisa 10 se tornou a artilheira da equipe na temporada. Zanotti chegou à marca de 15 gols com a camisa do Timão nesta temporada.
LANCES DE DESTAQUE
Timão abre o placar. Aos 3 minutos do primeiro tempo, Zanotti recebeu no meio da área e tentou o chapéu em Baccaro, mas a bola bateu no braço da jogadora do Bocca. O VAR chamou a árbitra, que revisou o lance e marcou o pênalti. Zanotti converteu a cobrança.
2 a 0. Aos 10 minutos do primeiro tempo, Zanotti ampliou o placar após cobrança de escanteio de Andressa Alves.
Hat-trick da capitã. Aos 40 minutos do primeiro tempo, Duda Sampaio cobrou falta pela esquerda, mandou direto para a área e Zanotti cabeceou para o gol.
Quase o quarto gol. Aos 15 minutos do segundo tempo, recebeu livre pela direita, ficou cara a cara com a goleira Oliveros e tentou finalizar. A defensora do Boca conseguiu fazer a defesa.
4 a 0. Aos 22 minutos do segundo tempo, Erika lança para Leticia Monteiro, que avançou pela direita e tocou de três dedos para Jhonson, que empurrou para o fundo da rede.
FICHA TÉCNICA
CORINTHIANS 4x0 BOCA JUNIORS
CORINTHIANS
Nicole, Thaís Ferreira, Erika, Mariza, Dayana Rodriguez (Ivana Fuso), Duda Sampaio, Gisela Robledo, Letícia Monteiro (Taís Regina), Andressa Alves (Ariel Godoi), Tamires (Juliete), Gabi Zanotti (Jhonson). Técnico: Lucas Piccinato
BOCA JUNIORS
Oliveros, Julieta Cruz, Araceli Pereyra (Stábile), Baccaro (Eugenia Flores), Masagli, Camila Gómez, Sarah Mirr (Priori), Agustina Arias, Lola Ruffini, Kishi Nuñez, Sasaki. Técnica: Florenzia Quiñones
Competição: Quartas de final da Conmebol Libertadores Feminina
Local: Estádio Francisco Urbano, em Buenos Aires (Argentina)
Árbitro: Emikar Caldera
Assistentes: Elisabeth Higuera e Thaity Dugarte
VAR: Stefani Escobar
Cartões amarelos: Masagli, Camila Gómez Ares, Sarah Mir (BOC); Ariel (COR)
Gols: Gabi Zanotti (5'/1ºT; 10'/1ºT/;40'/1ºT), Jhonson (22'/2ºT)