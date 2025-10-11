SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Ponte Preta, que já iniciou o jogo classificada para a Série B, venceu o Guarani por 2 a 0, neste sábado (11), no estádio Moisés Lucarelli, pelo quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro.
Ponte Preta, Náutico, Londrina e São Bernardo estão na segunda divisão do Brasileiro do ano que vem. A não ser pela Ponte, as outras equipes confirmaram o acesso neste sábado.
A Ponte vai disputar o título da Série C do Brasileirão com o Londrina. A decisão, marcada para o dia 26 de outubro, acontece entre os líderes dos dois grupos da fase final da competição.
Além da derrota, o Guarani não conseguiu o acesso à Série B do próximo ano. O Náutico, que venceu o Brusque, foi o segundo classificado do grupo.
O JOGO
Com a casa cheia, a Ponte abriu o placar logo cedo com 8 minutos de bola rolando. Após contra-ataque iniciado por Toró e trabalhado com Elvis, Bruno Lopes dominou a bola na área e mandou em cheio para o gol.
No segundo tempo, a Macaca só controlou o resultado. O Guarani teve dificuldade de passar pela defesa adversária e não criou o suficiente para chegar ao empate e, consequentemente, à possibilidade de acesso.
Ponte amplia na reta final. Aos 29 minutos do segundo tempo, Élvis cobrou cruzamento do lado direito e Luiz Felipe subiu sozinho para fazer de cabeça. A torcida em Campinas soltou fogos e comemorou a vitória ainda com bola rolando.
QUEM SUBIU
Os quatro times classificados para a série B foram confirmados neste sábado. Todos os jogos foram iniciados no mesmo horário, e sete equipes brigavam por três vagas remanescentes do acesso.
Pelo Grupo B, Londrina e São Bernardo avançaram. As equipes empataram por 1 a 1 no Paraná. Caxias e Floresta empataram por 1 a 0 no outro jogo da rodada e permanecerão por mais um ano na terceira divisão.
No Grupo C, Ponte Preta e Náutico foram os classificados. O Náutico venceu o Brusque por 2 a 1, no Recife, com o gol da vitória marcado de pênalti no fim do segundo tempo.
A Ponte Preta havia garantido o acesso com duas rodadas de antecedência. A vitória no Dérbi confirmou a liderança no grupo e a vaga na disputa do título.