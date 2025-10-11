Posição - Time - Pontos - Jogos - Vitórias - Empates - Derrotas - Gols pró - Gols contra - Saldo
1 - Palmeiras - 58 - 26 - 18 - 4 - 4 - 44 - 21 - 23
2 - Flamengo - 55 - 26 - 16 - 7 - 3 - 50 - 13 - 37
3 - Cruzeiro - 52 - 27 - 15 - 7 - 5 - 40 - 20 - 20
4 - Mirassol - 46 - 27 - 12 - 10 - 5 - 44 - 29 - 15
5 - Botafogo - 43 - 27 - 12 - 7 - 8 - 37 - 23 - 14
6 - Bahia - 43 - 26 - 12 - 7 - 7 - 34 - 30 - 4
7 - Fluminense - 38 - 26 - 11 - 5 - 10 - 34 - 33 - 1
8 - São Paulo - 38 - 27 - 10 - 8 - 9 - 31 - 28 - 3
9 - Bragantino - 36 - 27 - 10 - 6 - 11 - 33 - 38 - (-5)
10 - Ceará - 34 - 26 - 9 - 7 - 10 - 26 - 24 - 2
11 - Vasco - 33 - 27 - 9 - 6 - 12 - 42 - 41 - 1
12 - Corinthians - 33 - 27 - 8 - 9 - 10 - 29 - 32 - (-3)
13 - Grêmio - 33 - 27 - 8 - 9 - 10 - 28 - 33 - (-5)
14 - Atlético-MG - 32 - 26 - 8 - 8 - 10 - 25 - 30 - (-5)
15 - Internacional - 32 - 26 - 8 - 8 - 10 - 32 - 38 - (-6)
16 - Santos - 28 - 26 - 7 - 7 - 12 - 25 - 38 - (-13)
17 - Vitória - 25 - 27 - 5 - 10 - 12 - 24 - 42 - (-18)
18 - Fortaleza - 24 - 26 - 6 - 6 - 14 - 26 - 41 - (-15)
19 - Juventude - 23 - 27 - 6 - 5 - 16 - 21 - 50 - (-29)
20 - Sport - 16 - 26 - 2 - 10 - 14 - 20 - 41 - (-21)