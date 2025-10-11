O Tupi garantiu neste sábado (11) sua classificação para o Hexagonal Final da Segunda Divisão do Campeonato Mineiro ao vencer o União Luziense por 2 a 1, no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio. Com o resultado, o Galo Carijó terminou a primeira fase na liderança do Grupo A e com a segunda melhor campanha geral da competição.

Os gols do Tupi foram marcados por Gustavo, artilheiro da equipe com três gols, e Lucas Inácio. Miguel descontou para o União Luziense. O confronto foi acompanhado por 1.398 torcedores, o melhor da competição.

A partida começou equilibrada e o União Luziense teve a primeira chance de abrir o placar, mas parou na defesa Carijó. Com o passar do tempo, o Tupi passou a dominar as ações ofensivas, criando mais oportunidades e finalizando com perigo. A recompensa veio aos 43 minutos do primeiro tempo, quando Gustavo abriu o placar, dando mais tranquilidade à equipe da casa.

Na segunda etapa, o Tupi ampliou aos 19 minutos, com Lucas Inácio. No minuto seguinte, Miguel descontou para o União Luziense. Apesar do gol sofrido, o Galo soube administrar a vantagem e confirmou a vitória.

Com o resultado, o Tupi, o Coimbra e o Novo Esporte se classificaram pelo Grupo A. No Grupo B, os classificados foram Boa Esporte, Paracatu e Essube.

O Tupi volta a campo no fim de outubro, quando começa a disputa do Hexagonal Final, fase que definirá os dois clubes que conquistarão o acesso ao Módulo II do Campeonato Mineiro de 2026.

