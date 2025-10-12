Após garantir a classificação para o Hexagonal Final da Segunda Divisão do Campeonato Mineiro, na tarde desse sábado (11) no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio, o técnico Raphael Miranda comemorou o cumprimento dos dois primeiros objetivos da temporada e já projeta a nova fase da competição.

Com a vitória sobre o União Luziense e a segunda melhor campanha geral, o Tupi assegurou a vantagem de disputar três partidas em casa e duas fora no Hexagonal, fator que, segundo Miranda, pode ser decisivo na busca pelo acesso.

“A gente atingiu dois objetivos iniciais. O primeiro era classificar para o Hexagonal, e o segundo era terminar entre os três melhores no geral, para ter a vantagem dos três jogos em casa. Se tratando de Minas Gerais, ter uma viagem a menos é uma vantagem gigantesca”, destacou o treinador.

De acordo com Miranda, o foco agora está totalmente voltado para o terceiro e principal objetivo do clube, o acesso ao Módulo II. O técnico reconhece, no entanto, que a nova fase será extremamente equilibrada.

“Vai ser um Hexagonal muito pesado, extremamente equilibrado. Quem conseguir uma vitória já pode abrir uma boa vantagem, porque devem ocorrer muitos empates devido ao equilíbrio das equipes. As seis que chegaram são muito fortes, não tem favorita. É difícil fazer qualquer projeção agora”, avaliou.

Mesmo ciente das dificuldades, o comandante reforça a confiança no elenco e prometeu uma equipe aguerrida em campo.

“O que eu posso falar para o nosso torcedor é isso, nós vamos ter vontade, raça, e vamos lutar. Vai ser um time de guerreiros do primeiro ao último minuto. Se nós estamos invictos até hoje, é porque esses meninos nunca param de correr”, afirmou Miranda.

Ele ressalta ainda o comprometimento do grupo e a mentalidade competitiva que pretende manter durante toda a fase decisiva.

“Essa será a nossa postura no Hexagonal. Vamos lutar muito para conquistar o acesso, muito mesmo. Sabemos que será uma competição difícil, mas estamos preparados para encarar de frente”, finaliza.

O Tupi volta a campo no fim de outubro, quando começa a disputa do Hexagonal Final, que definirá os dois clubes classificados ao Módulo II do Campeonato Mineiro de 2026. A tabela com os jogos do Hexagonal será divulgada em breve pela Federação Mineira de Futebol (FMF).

