O Atlhetic entra em campo neste domingo (12), às 10h, na Arena Sicredi, em São João del-Rei, em busca de um feito histórico. Caso vença o Uberaba, o time garantirá o inédito título de campeão do Interior do Campeonato Mineiro Sub-20. A vitória também asseguraria ao Esquadrão de Aço uma vaga na Copinha e, possivelmente, uma vaga na Copa do Brasil Sub-20, competições que poderão ser disputadas pela primeira vez na história do Maior do Interior.

A equipe comandada por Rodrigo Rojas chega à última rodada do octogonal final com uma campanha de três vitórias, um empate e duas derrotas, mostrando poder de reação após um início de campeonato marcado por dificuldades.

Rojas destaca o significado especial desse momento para o clube e o grupo.

“A experiência tem sido muito bacana. Não só nós da comissão, mas os atletas estão vivendo a oportunidade de escrever história dentro da instituição, sendo a primeira equipe a conquistar esse feito. Ficaremos marcados como o primeiro grupo a levar o Atlhetic para a Copinha”.

O treinador também ressalta o desafio do confronto contra o Uberaba, que já não tem mais pretensões na competição:

“A responsabilidade será grande, porque enquanto nós defendemos o título do Interior, o Uberaba joga leve, sem pressão. Isso pode ser uma dificuldade, mas estamos mentalmente focados e preparados para esse duelo".

Segundo Rojas, a virada de chave do Atlhetic na competição aconteceu após a partida contra o Bonfim.

“Precisávamos nos reinventar e conseguimos. Mudamos a plataforma de jogo, exploramos o que tínhamos de melhor individualmente e passamos a conquistar as vitórias. Desde então, tivemos uma crescente absurda que nos colocou neste momento de poder brigar pelo título do Interior e, quem sabe, pelo título mineiro.”

O treinador também destacou o coletivo como principal força da equipe, elogiando a versatilidade tática do grupo.

“Jogamos de uma maneira que, por mais que se fale em três zagueiros, temos variantes dentro do jogo. Sendo muito agressivo sempre, marcando em cima e apostando nestes duelos individualizamos no campo todo, Com variantes na parte sistêmica de um 3-4-3 para 5-3-2 ou até mesmo um 5-2-3 terminando com 5-4-1 enfim, Temos essas variantes dentro do jogo também que é muito importante para nós".

O diretor da base, Carlos, também comenta sobre o caminho percorrido até aqui, lembrando os desafios enfrentados desde o início da temporada.

“Começamos com dificuldades, iniciamos a preparação tardiamente e enfrentamos problemas de documentação. Nas primeiras rodadas não conseguimos contar com todos os jogadores. Mas conseguimos ‘trocar o pneu com o carro andando’, com muito trabalho e dedicação. O Campeonato Mineiro Sub-20 deste ano teve um nível muito alto, e temos uma base muito jovem, com atletas de primeiro ano. A falta de experiência pesou no início, mas com o tempo e o trabalho do Rodrigo, a equipe encaixou.”

Carlos destaca ainda o simbolismo do momento.

“Chegamos à última rodada vivos, buscando o nosso principal objetivo, que é ser campeão do Interior. Como bônus, viria a vaga na Copinha, um sonho para todos nós, e, quem sabe, também uma vaga na Copa do Brasil. Seria um prêmio enorme por tudo que essa garotada e a comissão técnica fizeram ao longo do ano”, finaliza.

A entrada para a partida entre Athletic e Uberaba é gratuita, com o ingresso solidário de 1 litro de leite.

