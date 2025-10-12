O sábado (11) foi de contrastes para o Bom Pastor nas disputas do Campeonato Mineiro de Futsal Feminino, em Juiz de Fora. Pela categoria Sub-20, a equipe venceu o Praminas por 4 a 0, garantindo vaga na decisão do estadual. Com a vitória, o Sub-20 do Bom Pastor chega invicto à decisão e disputa o título mineiro neste domingo (12), às 12h30, no Ginásio Jornalista Antônio Marcos. Já o time adulto foi superado pelo Praia Clube por 5 a 0 e decidirá a classificação para a final contra o Cruzeiro.

Adulto perde para o Praia, mas ainda sonha com a vaga

Na categoria adulta, o cenário foi mais complicado. O Bom Pastor acabou derrotado pelo Praia Clube por 5 a 0. Segundo o treinador Jean Albuquerque, a equipe não conseguiu repetir as boas atuações da estreia.

“Não jogamos bem e não conseguimos entrar na marcação do Praia. Tivemos chances de abrir o placar, mas não aproveitamos. Depois, com o goleiro linha, criamos mais, mas não conseguimos converter. O Praia é o atual campeão mineiro e vem de disputa da Taça Brasil. É um time muito experiente e aproveitou todas as oportunidades”, avaliou.

Com o resultado, o Bom Pastor enfrenta o Cruzeiro em confronto direto pela segunda vaga na final.

“Se a gente vencer, se classifica. Se empatar, o Cruzeiro avança por ter melhor saldo de gols. Vai ser um jogo difícil, mas o estilo do Cruzeiro favorece nosso modelo de jogo, com marcação alta e intensidade. Vamos buscar a vaga”, completou Jean.

Decisões neste domingo

Veja os horários dos jogos deste domingo

8h – Adulto: Frei Gaspar x Praia Clube

9h30 – Adulto: Bom Pastor x Cruzeiro – Valendo vaga na final

11h – Sub-20: Frei Gaspar x Praminas – Disputa do 3º lugar

12h30 – Sub-20: Bom Pastor x Amef/Carlão – Final do Campeonato Mineiro

