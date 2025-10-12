SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A goleada sobre o Juventude, neste sábado (11), em jogo atrasado pelo Brasileirão, fez o Palmeiras disparar ainda mais nas chances de título da competição, segundo o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O Palmeiras chegou a 69% de chance de título. Ao término da rodada passada, quando assumiu a liderança, o clube paulista tinha 60,6%.

A vitória sobre o Juventude fez o Palmeiras abrir três pontos para o vice-líder Flamengo. O Verdão chegou aos 58 pontos, enquanto os cariocas têm 55. O Cruzeiro vem mais atrás, com 52, mas com um jogo a mais em relação aos outros dois rivais.

As chances de título do Flamengo caíram após a vitória palmeirense. O Rubro-Negro agora tem 25,1% de probabilidade de título.

O Cruzeiro está cada vez mais distante da briga. A equipe mineira tem apenas 5,2% de chance de ser campeã, segundo a UFMG.

PROBABILIDADE DE TÍTULO

Palmeiras: 69% (era de 60,6%)

Flamengo: 25,1% (era de 31,5%)

Cruzeiro: 5,2% (era de 7,4%)

Mirassol: 0,2% (era de 0,1%)

Bahia: 0,2% (era de 0,2%)

Botafogo: 0,01% (era de 0,03%)