SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Bruno Rodrigues voltou a marcar um gol oficial depois de 689 dias. O atacante do Palmeiras, que sofreu duas lesões graves seguidas, uma em cada joelho, recebeu homenagens e foi destacado por sua resiliência para voltar a jogar em alto nível.

Na vitória por 4 a 1 do Palmeiras sobre o Juventude, Bruno fez sua segunda partida como titular pelo clube. A primeira havia sido em janeiro de 2024, pouco depois de sua contratação, no duelo contra a Inter de Limeira, pelo Paulistão.

Aos 43 minutos do primeiro tempo, o camisa 11 marcou um gol de cabeça e comemorou beijando os dois joelhos. O último gol oficial de Rodrigues havia sido em novembro de 2023, ainda como jogador do Cruzeiro.

Após o gol, vários jogadores do Palmeiras, incluindo o goleiro Weverton e atletas que estavam no banco de reservas, correram para abraça-lo e mostraram o apoio ao atleta que ficou longe dos gramados por tanto tempo.

Na saída do gramado, Raphael Veiga destacou carinho pelo companheiro de equipe. "Estou feliz pelo retorno do Bruno com o gol. Nós sabemos pelo que ele passou", disse Veiga ao Premiere.

Na zona mista do Allianz Parque, Bruno Rodrigues contou sobre o período fora dos gramados: "O que me deu força foi amar o futebol. Eu amo o que eu faço. Agradeço a Deus, minha família, meus empresários e o pessoal do clube".

APOIO

Em entrevista coletiva após o jogo, Abel Ferreira demonstrou admiração pelo atleta: "O Bruno Rodrigues é tudo aquilo em que eu acredito no futebol e na vida.", disse Abel.

"Quando nos xingam, quando as coisas não estão como queremos, quando dizem que não prestamos, quando estamos próximos ao Mundial e tu ouves que não pode ir ao Mundial porque tem que ser novamente invencionado... acredito no trabalho e na resiliência. Pra mim, esse é o maior talento que alguém pode ter", explicou Abel.

Paulo Buosi, vice presidente do Palmeiras, também deu muita moral ao atacante. O executivo publicou uma foto ao lado do atleta em suas redes sociais e escreveu: "Bruno Rodrigues, exemplo de resiliência para todos nós. Avanti, Palestra!".