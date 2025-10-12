SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A brasileira Nauhany Silva conquistou neste domingo (12) seu primeiro título de simples no circuito profissional do tênis. Naná, como é conhecida a jovem de apenas 15 anos, triunfou sobre a chilena Antonia Vergara, de 18, e ergueu o troféu do ITF W15 de São João da Boa Vista, no interior de São Paulo.

A paulistana, 795ª no ranking feminino, foi mais consistente do que adversária, 533ª na lista e cabeça de chave número três da competição. Ela fechou a decisão com um triunfo por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, em uma hora e 31 minutos.

Os torneios organizados pela ITF (Federação Internacional de Tênis) estão abaixo das disputas da WTA (Associação do Tênis Feminino). Como se tratava de um ITF W15, o triunfo rendeu a Naná 15 pontos no ranking -para efeito de comparação, também no domingo, a norte-americana Coco Gauff venceu o WTA 1000 de Wuhan e levou 1.000 pontos.

Não foi pelos 15 pontos, porém, que Nauhany vibrou muito com a vitória no interior paulista -ela deve saltar para 772º lugar. Ainda que seja um torneio menor na hierarquia do circuito, era um torneio sem limite de idade, e o triunfo foi mais um passo importante na trajetória da jovem, uma das grandes promessas da modalidade no Brasil.

"Estou muito feliz, a sensação é muito boa", afirmou a garota. "Foi uma semana difícil, de jogos duros, mas acho que em todos eu consegui me superar. Coloquei meu coração na quadra e me entreguei. Espero ganhar mais, evoluir sempre e continuar pegando experiência."

Naná Silva já chamara a atenção no mês passado, durante a disputa do SP Open, em São Paulo. Convidada para a competição -um WTA 250, torneio abaixo apenas dos WTA 500, dos WTA 1000 e dos quatro Grand Slams-, surpreendeu ao avançar à segunda rodada, mostrando personalidade e obtendo seu primeiro triunfo em um campeonato WTA.