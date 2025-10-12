(UOL/FOLHAPRESS) - A seleção de Gana assegurou sua vaga na Copa do Mundo de 2026 no jogo contra as Ilhas Comores, neste domingo, em casa, no Sports Stadium, em Accra. A partida, válida pela última rodada do Grupo I das Eliminatórias Africanas, terminou com vitória dos ganeses por 1 a 0.
Mohamed Kudus fez o gol da vitória. 1 a 0. Aos 2 minutos do segundo tempo, Kudus recebeu cruzamento rasteiro pela direita e finalizou. A zaga adversária se atrapalhou e deu a chance pros ganeses abrirem o placar.
Gana só perderia a vaga em um cenário extremamente improvável: se perdesse para Comores, Madagascar precisaria vencer o Mali fora de casa e superar uma diferença de oito gols no saldo para ultrapassá-la.
Na Copa do Mundo de 2022, Gana terminou em último lugar do Grupo H, somando apenas 3 pontos, enquanto Portugal liderou a chave.
Agora, 21 países estão garantidos na Copa do Mundo do ano que vem, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá.
*
VEJA PAÍSES CLASSIFICADOS
Argélia
Argentina
Austrália
Brasil
Canadá (país-sede)
Colômbia
Coreia do Sul
Egito
Equador
EUA (país-sede)
Gana
Irã
Japão
Jordânia
Marrocos
México (país-sede)
Nova Zelândia
Paraguai
Tunísia
Uruguai
Uzbequistão
QUAIS VAGAS FALTAM?
África: 4 países
América Central: 3 países
Ásia: 2 países
Europa: 16 países
Repescagem Fifa: 2 países