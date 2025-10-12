Antes da viagem, o time treinou nesta manhã em Goyang (Coreia do Sul), sob comando do técnico Carlo Ancelotti. Na segunda (13), às 16h, a equipe fará o último treino no Estádio de Tóquio - também conhecido como Estádio Ajinomoto antes da partida contra os donos da casa.
Campeão olímpico nos Jogos de Tóquio com a camisa 10 da seleção Sub 23, Richarlison coleciona boas lembranças do país asiático. Além da conquista do segundo ouro olímpico do Brasil no futebol masculino, o atacante terminou como artilheiro dos Jogos com cinco gols marcados. A equipe campeã também contava com Matheus Cunha, Bruno Guimarães e Gabriel Martinelli também à disposição de Ancelotti no confronto de terça (14) contra os japoneses.
Atual camisa 9 da seleção principal, Richarlison espera outra boa atuação da Amarelinha: no primeiro dos dois amistosos da Data Fifa, o Brasil passeou em campo contra os sul-coreanos e recebeu elogios do técnico italiano.
Temos que mostrar a mesma intensidade do jogo contra a Coreia. A gente já tem a confiança do treinador, então é colocar em prática o que gente treinou e fazer um bom jogo, pontuou Richarlison. Quando o treinador te dá confiança, você trabalha com mais tranquilidade e as coisas começam a fluir mais. Espero retribuir dentro de campo essa confiança que eles me dão, concluiu o atacante de 28 anos, que defende o Tottenham (Inglaterra) na Premier League.
