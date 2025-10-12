O Uberabinha fez história neste domingo (12) ao conquistar o acesso inédito à elite do Campeonato Mineiro Sub-20. A equipe de Juiz de Fora venceu o Nacional de Muriaé por 4 a 3, no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio, e garantiu sua vaga na Primeira Divisão da categoria.

Os gols da partida foram marcados por Gui (2), Pablo Helan e Nicolas, artilheiro da competição com nove gols. O time comandado por Wesley Assis impôs seu modelo de jogo com muita intensidade, marcação alta e transições rápidas, dominando o adversário durante grande parte do confronto. Os gols do Nacional, anotados por Vinícius, Richard e Wellington, surgiram apenas em bolas paradas, reflexo da boa postura defensiva da tropa do urso.

Desde o início, o Uberabinha mostrou personalidade: subiu as linhas, pressionou a saída de bola e não deixou o adversário jogar. A vitória coroou uma campanha consistente e o trabalho de uma comissão que, mesmo enfrentando adversidades financeiras e estruturais, manteve o grupo unido e competitivo.

O técnico Wesley Assis celebrou o feito com emoção.

“Feliz demais. É um trabalho difícil, sem investimento. Esses meninos são de tirar o chapéu. Em nenhum momento deixaram de correr atrás, de lutar. Me sinto orgulhoso de estar à frente desse grupo. Deus me honrou com esse acesso”, declarou o treinador.

O auxiliar técnico Enzo Guercio também destacou a superação coletiva.

“O sentimento é de gratidão. Apesar das dificuldades, conseguimos o nosso objetivo principal, que era o acesso. Agora é seguir trabalhando e buscar o título”, afirmou.

Entre os protagonistas, o goleiro Arthur e o atacante Nicolas traduziram a emoção do grupo.

“Foi muito difícil, passamos por muita coisa. Só tenho a agradecer à minha família e àqueles que acreditaram em mim. Agora é comemorar”, disse Arthur.

“Esse acesso é muito importante para mim, para minha família e para a equipe. Estou muito feliz em poder ajudar”, completou Nicolas.

Autor de dois gols, Gui também vibrou com o resultado.

“Agradeço a Deus pela vitória e pelos gols. Agora é se preparar bem, porque ano que vem é Série A. Vamos em busca do título”, afirmou.

Além da dedicação dos atletas e da comissão técnica, o projeto contou com apoio fundamental do prefeito de Goianá, Pavão, que abriu as portas do município para o time durante a temporada.

“Foi muito difícil, mas o Pavão nos ajudou em tudo que pôde. Ele é merecedor desse acesso, assim como toda a cidade de Goianá, que nos acolheu”, destacou Wesley.

O prefeito retribuiu o reconhecimento e reforçou o compromisso com o esporte.

“As portas precisam estar sempre abertas, ainda mais para profissionais sérios e dedicados como esses. É um trabalho feito com o coração”, disse Pavão.

O dirigente Dudu, um dos responsáveis pela gestão do projeto, também fez um apelo.

“Esse acesso é fruto de muito trabalho e dedicação, mas ainda falta apoio. Precisamos que o empresariado e o poder público de Juiz de Fora abracem o esporte. Um projeto sério não sobrevive sem investimento”, ressaltou.

O acesso do Uberabinha marca o retorno de Juiz de Fora à elite do futebol mineiro sub-20 após quatro anos. O último representante da cidade havia sido o Tupi, em 2021, clube que, sob o comando de Wesley Assis, alcançou em 2019 uma das campanhas mais marcantes da base juiz-forana, com o título do interior, vaga na Copinha e a revelação de atletas para o cenário nacional.

