(UOL/FOLHAPRESS) - O Deportivo Cali aproveitou os erros do São Paulo, venceu por 2 a 0 e eliminou as brasileiras da Libertadores Feminina. O jogo aconteceu neste domingo (12), pelas quartas de final, no Estádio Florencio Sola, em Buenos Aires.
María Marquínez e Paola García marcaram os gols colombianos. Foi um tento em cada etapa do jogo, sendo o segundo de pênalti.
O Deportivo Cali enfrenta o Colo-Colo pelo primeiro jogo da semifinal. Na outra chave, o Corinthians disputa uma vaga com a Ferroviária. Os jogos acontecem na próxima quarta-feira.
COMO FOI O JOGO
O São Paulo começou o jogo ligado, arriscando jogadas no ataque, mas aos poucos perdeu força. A partir dos 25 minutos, o domínio passou a ser do Deportivo Cali, e as brasileiras se desorganizaram, errando passes e cometendo erros bobos. Quem aproveitou bem foi a atacante Marquínez, que pressionou a defesa tricolor e forçou o erro de Kaká. A camisa 9 ficou com a bola mal recuada, invadiu a área e abriu o placar na Argentina.
Colombianas ampliam. Na segunda etapa, as soberanas voltaram a encontrar dificuldades na armação das jogadas. Os erros persistiram e, aos 17 minutos, Carol Gil calculou mal a marcação e acabou tocando com a mão na bola na área. O pênalti foi prontamente assinalado, e Paola García fez o segundo do Cali.