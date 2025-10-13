SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Memphis Depay volta ao Corinthians após a Data Fifa ainda mais dominante na seleção holandesa e atrás apenas de Haaland nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026.
NINGUÉM ACIMA DE MEMPHIS NA HOLANDA
Memphis abriu ainda mais vantagem na artilharia histórica da seleção holandesa. Eles foi às redes duas vezes ?uma contra Malta e outra contra Finlândia? e chegou aos 54 gols.
Memphis ainda se tornou o maior garçom da seleção nesta Data Fifa. O camisa 10 deu duas assistências na goleada da Holanda sobre a Finlândia, chegou a 35 passes para gols e deixou Sneijder para trás.
A despedida desta Data Fifa ainda ficou marcada por uma homenagem. Memphis ganhou um bandeirão da torcida por ter se tornado o maior artilheiro da seleção. Ele alcançou o feito em setembro, mas só neste final de semana fez seu primeiro jogo em casa desde que conseguiu a marca.
Mas a Data Fifa começou com apuros. Memphis alegou ter seu passaporte roubado no Brasil e perdeu o embarque rumo à Holanda. Ele se apresentou atrasado.
HAALAND NA MIRA
Memphis é o vice-artilheiro das Eliminatórias Europeias. Com sete gols, ele só está atrás de Haaland, que tem 12 e comanda a Noruega rumo à Copa.
O mesmo acontece na somatória de participações em gols. O astro corintiano tem 11 (sete tentos e quatro assistências). Haaland tem 14 ao todo (12 gols e dois passes).
A Holanda vai enfrentar Polônia e Lituânia nas duas rodadas finais das Eliminatórias, em novembro, e deve garantir sua vaga na próxima Copa.
VOLTA AO CORINTHIANS
Memphis deve estar à disposição para o clássico contra o Santos. O Corinthians enfrenta o rival na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), pela 28ª rodada do Brasileirão, na Vila Belmiro.
A titularidade não está garantida. Recuperado de um edema na coxa, o holandês jogou poucos minutos na vitória corintiana sobre o Mirassol, antes da Data Fifa. Yuri Alberto e Gui Negão foram os titulares do ataque naquele dia.