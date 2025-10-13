SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O volante José Martínez faltou a treinos do Corinthians ao longo da última semana e está fora do clássico contra o Santos, marcado para quarta-feira (15), na Vila Belmiro, pelo Brasileirão.

José Martínez não apareceu na reapresentação do elenco na última quarta-feira. O jogador alegou problemas pessoais à diretoria.

O venezuelano não participou de nenhum treino desde então. O elenco treinou quarta, quinta, sexta e domingo ? a comissão técnica deu folga no sábado.

A ausência fez com que a comissão técnica optasse por cortar o volante do clássico contra o Santos, na quarta-feira. Os rivais se enfrentam a partir das 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pelo Brasileirão.

A informação sobre o "sumiço" de Martínez foi publicada primeiro pelo Meu Timão e confirmada pelo UOL.

Martínez foi titular no último jogo do Corinthians, contra o Mirassol. O volante também tinha chances de estar entre os 11 inicias na Vila.

O Corinthians abrirá parte do treino à imprensa na manhã desta segunda-feira (13). Será possível verificar se o jogador vai treinar ou se seguirá fora das atividades.