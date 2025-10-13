(UOL/FOLHAPRESS) - Há cinco anos no Palmeiras, Abel Ferreira já trabalhou com 46 jogadores da base do clube, sendo o treinador que lançou 34 deles no profissional. Outros 12 foram revelados por treinadores anteriores, mas trabalharam com Abel no Verdão.
Na vitória por 4 a 1 sobre o Juventude, no Allianz Parque, no sábado (11), dois jovens jogadores estrearam pelo profissional do Palmeiras: Erick Belé e Luis Pacheco.
Aos 18 anos, Erick Belé já está integrado ao Sub-20 do Palmeiras e foi um dos destaques na conquista do Brasileirão da categoria em 2025. O atacante já havia sido relacionado para outros jogos no profissional, mas não saiu do banco de reserva.
Já Luís Pacheco, que faz parte do elenco Sub-17 e já fez algumas aparições no Sub-20, foi relacionado pela primeira vez neste sábado. O garoto, que renovou seu contrato com o Palmeiras nesta semana, já fez sua estreia e concretizou uma semana muito especial em sua carreira.
PRINCIPAIS REVELAÇÕES DO PALMEIRAS COM ABEL
Em pouco menos de cinco anos no clube, Abel Ferreira presenciou o surgimento de dezenas de talentos na base do Palmeiras e ajudou a lapidá-los. Com isso, algumas das vendas mais caras da história do Palmeiras foram feitas.
O recorde foi quebrado em 2023, quando o Verdão acertou a venda de Endrick para o Real Madrid, em um acordo que pode chegar a 72 milhões de euros (R$ 461 milhões na cotação atual). O atacante estreou aos 16 anos, disputou 82 jogos com Abel e conquistou cinco títulos.
Estêvão, que também foi lançado aos 16 anos, foi vendido ao Chelsea por 61,5 milhões de euros (R$ 394 milhões, com metas). Foram 83 jogos com Abel e dois títulos conquistados.
O zagueiro Vitor Reis, lançado por Abel aos 18 anos, precisou de apenas 22 jogos no profissional para chamar a atenção do Manchester City. A venda foi concretizada por 35 milhões de euros (R$ 224 milhões), tornando-o o zagueiro mais caro da história do futebol brasileiro.
VEJA OS 34 JOGADORES DA BASE DO PALMEIRAS LANÇADOS POR ABEL:
18/11/2020 - Aníbal da Silva
18/11/2020 - Marcelinho
21/11/2020 - Fabrício
18/01/2021 - Pedro Acácio
26/01/2021 - Vanderlan
03/03/2021 - Fabinho
03/03/2021 - Giovani
03/03/2021 - Gustavo Garcia
23/04/2021 - Henri
24/03/2021 - Newton
25/04/2021 - Pedro Bicalho
09/05/2021 - Michel
30/11/2021 - Kevin
30/11/2021 - Lucas Freitas
06/12/2021 - Kaiky Naves
06/12/2021 - Vitinho
09/12/2021 - Jhon Jhon
09/12/2021 - Lucas Sena
09/12/2021 - Yago Santos
06/10/2022 - Endrick
05/04/2023 - Ian Custódio
05/04/2023 - Pedro Lima
12/04/2023 - Luis Guilherme
01/10/2023 - Kauan Santo
06/12/2023 - Estêvão
26/06/2024 - Vitor Reis
07/07/2024 - Luighi
15/01/2025 - Allan
15/01/2025 - Benedetti
15/01/2025 - Thalys
06/02/2025 - Figueiredo
26/07/2025 - Riquelme Fillipi
11/10/2025 - Erick Belé
11/10/2025 - Luis Pacheco