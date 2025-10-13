O Clube Bom Pastor encerrou com destaque sua participação no Campeonato Mineiro de Futsal Feminino, realizado no último fim de semana no Ginásio Municipal Jornalista Antônio Marcos, em Juiz de Fora. A equipe foi vice-campeã estadual na categoria Sub-20 e fez grandes jogos na categoria adulta, ficando de fora da fase final após uma partida emocionante contra o Cruzeiro.

Na fase final do Sub-20, o Bom Pastor enfrentou a equipe da AMEF na grande decisão e acabou superado por 3 a 1, conquistando o vice-campeonato mineiro. O Amigos/Frei Gaspar completou o pódio ao vencer o Praminas por 3 a 0, ficando com a terceira colocação.

Já na categoria adulta, o Bom Pastor parou na semifinal, ao perder para o Cruzeiro por 1 a 0, em uma partida bastante equilibrada. O gol que definiu o resultado saiu faltando apenas 50 segundos para o fim do jogo, em um confronto marcado pela intensidade e pela entrega das duas equipes. Com a vitória a equipe celeste se classificou para a fase da competição ao lado do Praia Clube.

Responsável pelo futsal feminino do clube e técnico da equipe adulta, Jean Albuquerque avaliou positivamente o desempenho das equipes, destacando a força do futsal juiz-forano e o alto nível técnico da competição.

“Tivemos um final de semana de muito futsal na cidade. E, como era de se esperar, muita qualidade das equipes, o que nos proporcionou jogos de alto nível técnico, tático e individual”, afirmou Jean.

Apesar de o clube não ter alcançado o título com o Sub-20 e a classificação no adulto, o treinador elogiou a dedicação e a entrega das atletas durante toda a campanha.

“Não tivemos o resultado que queríamos nas duas categorias, mas saímos de cabeça erguida. Deixamos tudo dentro de quadra, lutamos até o final para classificar e ser campeões. E fico tranquilo porque tenho certeza de que o futsal feminino de Juiz de Fora é muito bem representado pelo CBP, por esses dois grupos de meninas e mulheres”, destacou.

Jean também reforçou o compromisso do Bom Pastor em seguir fortalecendo o futsal feminino na cidade e no estado.

“Vamos trabalhar para que o Bom Pastor esteja sempre brigando entre os melhores. Esse é o nosso objetivo e a nossa motivação”, finalizou o treinador.

Tags:

De | Esporte | futsal | Mineiro