RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Um show do grupo de pagode "Sorriso Maroto" foi realizado na noite do último sábado (11) no gramado do Maracanã. A apresentação reuniu mais de 60 mil pessoas e deixou marcas no campo.

TRÊS JOGOS NOS PRÓXIMOS DIAS

O UOL esteve no estádio na manhã desta segunda-feira (13) e fez as imagens. A reportagem acessou através da compra de ingresso do Tour para visitantes e turistas que é realizado diariamente no local.

Visualmente, notou-se marcas deixadas pelos tapumes colocados sobre a grama. O megapalco da banda foi instalado atrás de um dos gols.

Funcionários ainda trabalhavam na locomoção das últimas peças da montagem do evento. Já outros realizavam os reparos no campo.

Na sexta à noite, o Maracanã também recebeu um jogo de lendas de Brasil e Itália, que contou, entre outros, com craques como Romário e Roberto Baggio.

Estão previstos três jogos no estádio nos próximos dias: Fluminense x Juventude, na quinta (16); Flamengo x Palmeiras, no domingo (19); e Vasco x Fluminense, na segunda (20). Todos pelo Campeonato Brasileiro.

"CUIDADOS GARANTEM O GRAMADO EM PERFEITAS CONDIÇÕES NA QUINTA"

O UOL procurou a administração do Maracanã para saber os cuidados que têm sido feitos no gramado após o show. Em resposta, foram encaminhadas postagens do estádio em suas redes sociais. Nelas, o consórcio detalha o trabalho com a promessa de que o campo estará "em perfeitas condições" já na partida entre Fluminense e Juventude.

Manutenção do gramado a todo vapor! Desde domingo estão sendo realizadas etapas de limpeza, cortes, adubação e descompactação profunda do gramado. Esses cuidados garantem o campo em perfeitas condições na próxima quinta-feira. Tudo pronto para a sequência intensa que vem por aí!Postagem do Maracanã no "X"

POSSIBILIDADE DE SHOWS PESOU CONTRA PROPOSTA DO VASCO EM LICITAÇÃO

Em setembro do ano passado, Flamengo e Fluminense assinaram um contrato de concessão do Maracanã pelos próximos 20 anos. A dupla venceu a disputa pela licitação contra a proposta formada pelo Vasco da Gama em parceria com a empresa WTorre.

Na época, um dos entraves que pesou contra o projeto dos vascaínos foi a possibilidade de incluir shows no estádio. Governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro também declarou publicamente a preferência para que o Maracanã fosse administrado por clubes e não empresas.

Atualmente, a configuração da sociedade está estabelecida da seguinte forma: 65% para o Flamengo e 35% para o Fluminense.