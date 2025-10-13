(UOL/FOLHAPRESS) - Sophia Medina se despediu precocemente do Challenger Series de Saquarema, quinta etapa da divisão de acesso ao Circuito Mundial, e viu suas chances de classificação à elite mundial ficarem mais distantes.

A brasileira lutou até os segundos finais da bateria, mas acabou superada pela australiana India Robinson ? a mesma que já havia eliminado Sophia em Portugal ?e pela basca Annette Gonzalez Etxabarri, que avançou em segundo lugar.

E AGORA?

Com o resultado, Sophia aparece na 12ª posição do ranking, somando 13.760 pontos. O top-7 garante vaga no Championship Tour de 2026, e atualmente a sétima colocada é a japonesa Amuro Tsuzuki, com 16.410 pontos.

A situação da brasileira tende a piorar, já que Tsuzuki e outras quatro surfistas do top-7 seguem vivas na competição, o que deve ampliar a diferença de pontos.

Além disso, oito das nove surfistas que estão atrás de Sophia ainda seguem na disputa em Saquarema, o que pode empurrar a brasileira para fora do top-15 após o evento.

RETA FINAL

Restam agora duas etapas decisivas: Pipeline, no Havaí ?que estreia no calendário do Challenger?, e Newcastle, na Austrália, local da abertura da temporada, onde Sophia terminou em 17º lugar. Para ainda sonhar com uma vaga no CT, ela precisará de dois grandes resultados.

O ranking final considera apenas os cinco melhores desempenhos das sete etapas do ano, descartando os dois piores. Até agora, as melhores campanhas de Sophia foram três nonos lugares.

RAUPP TAMBÉM É ELIMINADA

A catarinense Laura Raupp, que começou o evento na sexta colocação do ranking, também se despediu cedo, terminando em 25º lugar. A eliminação já a derrubou para oitavo lugar, fora da zona de classificação.

Apesar da queda, Laura tem mais chances de subir à elite. Com um terceiro lugar conquistado nesta temporada, a surfista de 19 anos deve descartar o resultado em Saquarema e buscar recuperação nas etapas finais em Pipeline e Newcastle.