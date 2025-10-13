(UOL/FOLHAPRESS) - Após muitas reclamações contra a arbitragem na última rodada, Grêmio e São Paulo se enfrentam na quinta-feira com Davi Lacerda como árbitro do duelo.

TRICOLORES NA BRONCA

Rivais nesta quinta-feira, os tricolores protagonizaram o tema de arbitragem na última rodada do nacional. O São Paulo foi quem mais chamou atenção no noticiário, pedindo à CBF para enviar um ofício à Fifa pela divulgação dos áudios do VAR de cinco lances do Choque-Rei.

O Grêmio também se movimentou bastante nos bastidores. Gaúchos reclamaram da expulsão de Kanemann e do pênalti marcado de Marlon e tentam, através do STJD, reverter os cartões aplicados à dupla, que está suspensa para o encontro de quinta.

O zagueiro foi expulso, enquanto o lateral tomou o terceiro cartão amarelo. O efeito suspensivo está sendo analisado.

Como o UOL mostrou na última semana, o capixaba Davi Lacerda, de 29 anos, é gerente de uma serralheria na cidade de Serra, no Espírito Santo. Ele não detém o escudo Fifa e faz parte atualmente no quadro de árbitros da CBF.

"Tenho um acordo comercial com os donos da minha empresa e acaba que eu tenho uma flexibilidade um pouco maior de tempo em relação aos jogos, em relação aos treinamentos, mas não deixando minhas funções", contou. "À noite, faço os meus treinos em prol da arbitragem."

Eu não conto com o dinheiro da arbitragem Davi Lacerda, em entrevista exclusiva ao UOL

O embate entre Grêmio e São Paulo acontece às 19h (de Brasília), em Porto Alegre, pela 28ª rodada do Brasileiro.