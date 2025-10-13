A brasileira Mariana DAndrea garantiu a primeira medalha do Brasil no Mundial de Halterofilismo paralímpico que está sendo disputado no Cairo (Egito). Com a marca de 141 quilos, a paulista levou uma prata na categoria até 73 quilos nesta segunda-feira (13).

A medalha de ouro nesta disputa ficou com a chinesa Tan Yujiao, que levantou 146 quilos, enquanto a nigeriana Ani Chiamaka garantiu o bronze, com a marca de 140 quilos.

Saio daqui com a consciência tranquila. Dei o meu melhor. A gente queria muito essa medalha de ouro, treinamos muito para isso. Mas agora isso serve de motivação para eu treinar ainda mais daqui para frente, declarou Mariana DAndrea.

