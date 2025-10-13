A 1ª MEDALHA DO BRASIL NO MUNDIAL DO #CAIRO2025 SAIU E É DELA, MARIANA D'ANDREA!Comitê Paralímpico Brasileiro (@BraParalimpico) October 13, 2025
Mari fechou com a marca de 141kg logo em sua primeira tentativa na categoria até 73kg. O ouro ficou com a chinesa Yujiao Tan, com a marca de 146kg, e o bronze com a nigeriana Chiamaka Ani, com pic.twitter.com/3Eb1BwKoGM
A medalha de ouro nesta disputa ficou com a chinesa Tan Yujiao, que levantou 146 quilos, enquanto a nigeriana Ani Chiamaka garantiu o bronze, com a marca de 140 quilos.
Saio daqui com a consciência tranquila. Dei o meu melhor. A gente queria muito essa medalha de ouro, treinamos muito para isso. Mas agora isso serve de motivação para eu treinar ainda mais daqui para frente, declarou Mariana DAndrea.
Esportes | Mariana DAndre | mundial de halterofilismo | Paradesporto