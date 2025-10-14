A seleção de Cabo Verde conquistou pela primeira vez na história a classificação para uma edição da Copa do Mundo de futebol masculino. A vaga foi garantida nesta segunda-feira (13), quando os Tubarões Azuis superaram a equipe de Essuatíni pelo placar de 3 a 0 atuando no Estádio Nacional de Cabo Verde, em Praia.

HISTORY! Cabo Verde have qualified for their first ever #FIFAWorldCup!#WeAre26 pic.twitter.com/8oMiVZ2eP5 FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 13, 2025

Com este triunfo, que foi construído com gols de Dailon Livramento, Willy Semedo e Stopira, a equipe cabo-verdiana fechou as Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo de 2026 (que será disputada nos Estados Unidos, no México e no Canadá) como líder do D com o total de 23 pontos.

Nesta campanha, os Tubarões Azuis deixaram para trás, inclusive, a experiente equipe de Camarões (que ficou na segunda posição do Grupo D das Eliminatórias Africanas com 19 pontos), a seleção africana com o maior número de participações em Mundiais de seleções masculinas.

