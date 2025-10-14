(UOL/FOLHAPRESS) - Mais da metade das seleções que disputarão a Copa do Mundo de 2026 serão conhecidas nesta terça-feira. O dia começou com 22 classificadas das 48 equipes. nesta terça-feira (14), cinco vão definir o destino (três na África e duas na Ásia), e outras duas podem se garantir na Europa. Veja os detalhes abaixo:

*

ELIMINATÓRIAS EUROPEIAS

Possíveis classificadas: Portugal e Inglaterra

JOGOS DO DIA

Grupo F

15h45 - Portugal x Hungria

15h45 - Irlanda x Armênia

Classificação

1 - Portugal: 9 pontos

2 - Hungria: 4 pontos

3 - Armênia: 3 pontos

4 - Irlanda: 1 ponto

O que Portugal precisa para classificar?

Vencer a Hungria e que a Armênia não vença a Irlanda

Grupo K

15h45 - Letônia x Inglaterra

15h45 - Andorra x Sérvia

Classificação

1 - Inglaterra: 15 pontos

2 - Albânia: 11 pontos

3 - Sérvia: 7 pontos

4 - Letônia: 5 pontos

5 - Andorra: 1 ponto

O que Inglaterra precisa para classificar?

Vencer a Letônia

*Caso os resultados não se concretizem, ainda terão outras rodadas para se classificar

ELIMINATÓRIAS AFRICANAS

Possíveis classificados: Senegal ou Congo; Benim, África do Sul ou Nigéria; Costa do Marfim ou Gabão

JOGOS DO DIA

Grupo B

16h - Senegal x Mauritânia

16h - Congo x Sudão

Classificação

1 - Senegal: 21 pontos

2 - Congo: 19 pontos

3 - Sudão: 13 pontos

4 - Togo: 8 pontos

5 - Mauritânia: 7 pontos

6 - Sudão do Sul: 5 pontos

O que Senegal precisa para classificar?

Vencer a Mauritânia ou empatar com a Mauritânia se o Congo vencer o Sudão por até sete gols de diferença. Classifica com derrota se o Congo não vencer o Sudão.

O que Congo precisa para classificar?

Vencer o Sudão e que Senegal perca para a Mauritânia. Caso Senegal empate, Congo precisa vencer por 8 gols de diferença

Grupo C

13h - Nigéria x Benim

13h - África do Sul x Ruanda

Classificação

1 - Benim: 17 pontos

2 - África do Sul: 15 pontos

3 - Nigéria: 14 pontos

4 - Lesoto: 12 pontos

5 - Ruanda: 11 pontos

6 - Zimbábue: 5 pontos

O que Benim precisa para classificar?

Vencer a Nigéria ou empatar com a Nigéria e a África do Sul não vencer Ruanda

O que Áfica do Sul precisa para classificar?

Vencer Ruanda e que Benim perca para a Nigéria. Caso Benim empate, África do Sul precisa ganhar por 3 gols de diferença

O que Nigéria precisa para classificar?

Vencer Benim por 2 gols de diferença e que a África do Sul não vença Ruanda

Grupo F

16h - Costa do Marfim x Quênia

16h - Gabão x Burundi

Classificação

1 - Costa do Marfim: 23 pontos

2 - Gabão: 22 pontos

3 - Quênia: 12 pontos

4 - Gâmbia: 10 pontos

5 - Burundi: 10 pontos

6 - Seychelles: 0 ponto

O que Costa do Marfim precisa para classificar?

Vencer o Quênia. Ou empatar ou perder, desde que Gabão faça o mesmo

O que Gabão precisa para classfiicar?

Vencer Burundi e que a Costa do Marfim não vença o Quênia

*Rodada final

ELIMINATÓRIAS ASIÁTICAS

Possíveis classificados: Emirados Árabes ou Qatar; Arábia Saudita ou Iraque

JOGOS DO DIA

Grupo A da quarta fase

14h - Qatar x Emirados Árabes

Classificação

1 - Emirados Árabes: 3 pontos

2 - Qatar: 1 ponto

3 - Omã: 1 ponto (não joga mais)

Qatar precisa vencer para se classificar. Emirados Árabes joga pelo empate

Grupo B da quarta fase

15h45 - Arábia Saudita x Iraque

Classificação

1 - Arábia Saudita: 3 pontos

2 - Iraque: 3 pontos

3 - Indonésia: 0 ponto

*Arábia Saudita lidera por ter mais gols marcados

Iraque precisa vencer para se classificar. Arábia Saudita joga pelo empate

*Rodada final

VEJA OS PAÍSES JÁ CLASSIFICADOS

Argélia

Argentina

Austrália

Brasil

Cabo Verde

Canadá (país-sede)

Colômbia

Coreia do Sul

Egito

Equador

EUA (país-sede)

Gana

Irã

Japão

Jordânia

Marrocos

Mexíco (país-sede)

Nova Zelândia

Paraguai

Tunísia

Uruguai

Uzbequistão