SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As Eliminatórias da Concacaf para a Copa do Mundo têm sido marcadas por surpresas nesta edição sem os principais países da América do Norte, Central e Caribe na disputa.

ZEBRAS PROTAGONISTAS

Principais seleções da Concacaf, Estados Unidos, México e Canadá não participam das atuais Eliminatórias. Por serem sedes da Copa, os três já estão garantidos no torneio do ano que vem.

Sem as principais seleções, os azarões Suriname e Curaçao assumiram o protagonismo das Eliminatórias. Ambos lideram os seus grupos na fase final e, nesta terça-feira (14), estariam na Copa do Mundo do ano que vem. Na etapa anterior, eles também terminaram suas chaves no topo.

A dupla apostou na mesma fórmula. Suriname é uma ex-colônia holandesa e recrutou jogadores do país holandês e que têm linhagem surinamesa para reforçar a seleção. Curaçao ainda é considerado um território holandês, mas no futebol joga sob sua própria bandeira, e seguiu a mesma linha, buscando atletas interessados em representarem o país.

Suriname e Curaçao ainda se livraram dos outros bichos-papões da Concacaf no sorteio da fase final. Costa Rica e Honduras, que jogaram Copas recentes, caíram na mesma chave e abriram ainda mais brecha para o protagonismo de outros países.

O QUE FALTA?

Curaçao e Suriname disputam a quarta rodada da fase final das Eliminatórias nesta terça-feira (14) ? são seis ao todo. O Suriname é quem tem a missão mais difícil nesta terça: a seleção enfrenta o Panamá, fora de casa. Surinameses e panamenhos têm cinco pontos cada e dividem a ponta da chave.

Suriname ainda terá El Salvador (casa) e Guatemala (fora) pela frente. Os jogos serão realizados na Data Fifa do mês que vem.

Curaçao recebe Trinidad e Tobago, o terceiro colocado da sua chave. Depois a seleção ainda vai encarar Bermudas e Jamaica, ambos fora de casa.

*

COMO ESTÃO OS GRUPOS

Grupo A

Suriname - 5 pontos (saldo +1 e 3 gols pró)

Panamá - 5 pontos (saldo +1 e 2 gols pró)

El Salvador - 3 pontos

Guatemala - 2 pontos

Grupo B

Curaçao - 7 pontos

Jamaica - 6 pontos

Trinidad e Tobago - 4 pontos

Bermudas - 0 ponto

Grupo C

Honduras - 8 pontos

Costa Rica - 6 pontos

Haiti - 5 pontos

Nicarágua - 1 ponto