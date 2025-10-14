(UOL/FOLHAPRESS) - Presidente do São Paulo, Julio Casares sinalizou que Lucas, Luciano e Oscar deverão ser peças centrais do elenco tricolor em 2026.

JOGADORES-CHAVE PARA 2026

O mandatário concedeu uma entrevista coletiva a repórteres na manhã desta terça-feira. Logo depois, o São Paulo abriu os primeiros minutos de seus treinos à imprensa, como parte do 'pacote de transparência' promovido pelo clube nos últimos dias.

Casares falou de vários temas. Defendeu a contratação do camisa 8, falou da crise de lesões, comentou a proposta do FIP de Cotia e explicou como será a modelação do elenco para o ano que vem. Neste último, foi categórico: Lucas, Luciano e Oscar seguirão sendo peças centrais da equipe.

"Contamos com eles sim. Com todos que têm contrato. [...] Lucas, Oscar, Luciano... Contamos com eles. Se houver um fato novo na janela, vamos discutir. Como sempre foi", disse Casares em entrevista coletiva.

O São Paulo não tem Lucas e Oscar em campo ao mesmo tempo há mais de sete meses, desde a semifinal do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras. Desde então, ambos vêm sofrendo com problemas recorrentes de lesão.

CONTRATAÇÃO DE OSCAR FOI "RESPONSÁVEL"

A situação mais aparente, até aqui, tem sido a de Oscar. O meia não atua desde o dia 19 de julho, quando fraturou três vértebras, e foi diagnosticado nesta segunda-feira com uma lesão muscular na panturrilha. O UOL apurou que existe uma chance considerável do ex-Chelsea não entrar mais em campo nesta temporada.

Na coletiva, Casares pautou a chegada de Oscar como "altamente responsável":

Acredito que o Oscar, como outros jogadores, é um atleta cuja contratação é responsabilidade nossa. Quando optou pelo São Paulo, ele estava sendo pretendido por outros grandes clubes do Brasil. [...] A lesão dele tem intercorrência com vários jogos, diferentes gramados [?] Foi uma contratação altamente responsável

LUCAS LUTA PELA BOA FORMA

O camisa 7, enquanto isso, até tem ido a campo, mas ainda longe de ostentar 100% da condição física. Lucas passou por uma artroscopia no joelho em setembro e teve recuperação acelerada pensando nos duelos contra a LDU, pelas quartas de final da Copa Libertadores.

Ele tem entrado nas partidas saindo do banco ?foi assim no jogo de volta contra os equatorianos, na partida contra o Ceará e no clássico contra o Palmeiras , mas ainda corre contra o tempo para ganhar ritmo.

CAMISA 10 NA BRONCA

Luciano, por fim, está fisicamente bem e tem sido titular recorrente ao longo do ano. O camisa 10, no entanto, foi um dos principais alvos de críticas da torcida na eliminação na Libertadores, após desperdiçar várias chances de gol. Ele mesmo admitiu as falhas.

Nos últimos dias, o atacante tem sido ligado a uma ida ao Vasco. Casares afirmou que não tem conhecimento de interesse do Cruz-Maltino e ressaltou que não pensa em vender o atleta:

O que na verdade a gente fica chateado quando vê, [considerando que] nós não temos a janela aberta em negociação. Aí outro dia [sai a reportagem]: 'O São Paulo prefere vender o Luciano para o mercado árabe'. Eu não sei de onde saiu isso. Luciano é jogador do São Paulo. Nós não temos proposta nenhuma por ele, nenhuma por ninguém

COFRES CERRADOS

Para o ano que vem, o UOL apurou que o São Paulo deve investir em peças para compor o elenco. O time vive uma crise financeira e tem investido em jogadores por empréstimo ou em ativos livres no mercado. Luciano tem contrato até o fim do ano que vem, enquanto Lucas e Oscar, até dezembro de 2027.