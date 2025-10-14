(UOL/FOLHAPRESS) - San Marino não tem mais chances de se classificar diretamente para a Copa do Mundo de 2026, mas ainda pode manter o sonho vivo com uma combinação inusitada de resultados nas Eliminatórias Europeias para a Copa.

O QUE ACONTECEU

A seleção de San Marino está no Grupo H e, com mais um jogo a fazer, já não tem chances de sair da última colocação. No entanto, a equipe pode se classificar para a repescagem por conta da campanha na Liga das Nações, onde terminou na primeira colocação do grupo 1 da Liga D (que contempla as piores seleções ranqueadas).

O regulamento da Uefa prevê que os playoffs serão disputados pelos 12 melhores segundos colocados dos grupos das eliminatórias mais quatro campeões de grupos da Liga das Nações - e San Marino está na lista de espera do último grupo, atrás de outros campeões melhores ranqueados.

Para garantir a vaga na repescagem, San Marino precisa que a Romênia fique na segunda colocação da chave nas Eliminatórias. Isso porque a seleção romena também venceu o próprio grupo na Liga das Nações. Caso garantissem a vaga via eliminatórias, os romenos abririam um lugar nos playoffs para San Marino.

Os romenos estão na terceira posição da chave com 10 pontos e ainda têm dois jogos a fazer: contra Bósnia e Herzegovina (vice-líder com 13), e contra os próprios são-marinenses, na última rodada.

A Bósnia e Herzegovina, além de enfrentar a Romênia, também joga contra a Áustria, líder com 15 pontos e 100% de aproveitamento. nesta terça-feira (14), os bósnios têm saldo de 8 gols contra 5 da Romênia - e isso pode ser decisivo.

Uma goleada da Romênia sobre San Marino na última rodada pode garantir a segunda colocação do grupo para os romenos. Como a Bósnia e Herzegovina não venceu o grupo na Liga das Nações, a vice-liderança dos bósnios não abriria vaga para os são-marinenses.

A seleção de San Marino é a pior do ranking da Fifa nesta terça-feira (14), entre 210 seleções. Na história, a equipe venceu apenas três jogos, todos contra Liechtenstein.