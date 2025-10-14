SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A primeira derrota para a seleção japonesa nesta terça-feira (14), de virada, se junta a outros resultados negativos históricos acumulados pela seleção brasileira ao longo dos últimos dois anos e meio, no atual ciclo para a Copa do Mundo de 2026.

No primeiro amistoso pós-Copa de 2022, sob o comando de Ramon Menezes, então técnico da seleção sub-20 que assumiu interinamente o time principal após a saída de Tite, o Brasil foi derrotado por 2 a 1 pela seleção de Marrocos, quarta colocada no Qatar.

Foi a primeira derrota do Brasil para o time africano. Em dois encontros anteriores, o Brasil havia vencido por 2 a 0, amistoso em 1997, e por 3 a 0, na Copa de 1998.

Na sequência, a seleção venceu Guiné por 4 a 1 ?o único triunfo sob o comando de Menezes? e emendou nova derrota inédita para Senegal, por 4 a 2. No único encontro anterior, as duas seleções haviam ficado em um empate em 1 a 1, em 2019.

Conciliando o trabalho no Fluminense com a seleção brasileira, Fernando Diniz assumiu no meio de 2023 e também passou a acumular marcas negativas.

Pelas Eliminatórias, foi o treinador no comando da equipe nacional que perdeu pela primeira vez duas partidas seguidas no torneio qualificatório, para Uruguai e Colômbia, ampliando a sequência negativa inédita com uma derrota para a Argentina.

A derrota para a seleção argentina, marcada por grande confusão com torcedores no Maracanã, representou também a primeira derrota do Brasil nas Eliminatórias jogando em casa, com Fernando Diniz demitido pelo então presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), Ednaldo Rodrigues.

Com Dorival Júnior, o Brasil foi dominado e goleado por 4 a 1 pela Argentina, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, na pior derrota da história da seleção brasileira em Eliminatórias. A pior derrota até então havia sido por 3 a 0 para o Chile, em 2000.

O revés também representou a primeira vez em que o Brasil foi derrotado pela rival Argentina nos dois jogos das Eliminatórias, resultando na queda de Dorival e na chegada de Ancelotti.

O italiano agora entra para a história como o técnico que comandava a seleção na primeira derrota para o Japão.

Até então, eram 13 encontros, com 11 vitória do Brasil e dois empates.

A única vez em que o Japão havia vencido a seleção brasileira tinha sido nos Jogos Olímpicos de 1996, em que a seleção asiática venceu por 1 a 0, em jogo válido pela primeira rodada do torneio sub-23.