SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians terá Memphis e Garro à disposição para o clássico contra o Santos, nesta quarta-feira (15), pelo Brasileiro. A bola rola às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.

RELACIONADOS E DESFALQUES

Memphis foi relacionado após chegar da Holanda. O atacante foi avaliado pelo departamento de fisiologia e liberado para o clássico após jogar pela seleção nos jogos contra Malta e Finlândia ?o segundo no último domingo.

Rodrigo Garro volta ao time após se recuperar de uma lesão muscular na panturrilha. Ele sentiu o problema antes do jogo contra o Fluminense, em setembro, e fez a transição física nos últimos dias.

A dupla deve começar o jogo no banco. Breno Bidon seguirá como o armador do Corinthians, e Yuri Alberto e Gui Negão devem repetir a dupla no ataque.

Quem também volta a ficar à disposição é o volante Charles. Ele se recuperou de dores no joelho e também deve iniciar o duelo no banco de reservas.

Dupla que iniciou transição segue fora. André Ramalho (estiramento) e Carrillo (lesão ligamentar no tornozelo) treinaram com os companheiros nos últimos dias, mas seguem o cronograma e não foram relacionados.

Hugo Souza, Romero e Félix Torres não chegarão a tempo do clássico. Goleiro e paraguaio estão na Ásia, onde jogaram nesta terça-feira (14) cedo, e o zagueiro atuará mais tarde pelo Equador, contra o México. O camisa 1 também está suspenso e não jogaria de qualquer forma.

José Martínez, Matheus Bidu e Vitinho fecham a lista de desfalques. O venezuelano foi cortado após faltar a treinos para resolver questões pessoais, o lateral está suspenso, e o atacante se recupera de uma lesão no menisco medial do joelho.

Um provável Corinthians para o clássico tem: Felipe Longo; Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique, Angileri e Hugo; Raniele, Maycon e Breno Bidon; Yuri Alberto e Gui Negão.

*

RELACIONADOS DO CORINTHIANS

Goleiros: Felipe Longo, Matheus Donelli e Kauê

Laterais: Matheuzinho, Angileri, Hugo e João Vitor

Zagueiros: Gustavo Henrique, João Pedro Tchoca e Cacá

Meias: Raniele, Maycon, Breno Bidon, Rodrigo Garro, Charles, Ryan, Luiz Gustavo e Dieguinho

Atacantes: Yuri Alberto, Memphis, Gui Negão, Talles Magno e Kayke