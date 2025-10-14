O Brasil voltou a conquistar uma medalha no Mundial de halterofilismo paralímpico que está sendo disputado no Cairo (Egito). Desta vez o pódio foi alcançado pela mineira Lara Lima, um bronze na categoria até 41 quilos.

Para ficar com a medalha, Lara ergueu o total de 98 quilos, ficando atrás apenas da equatoriana Kerly Lascano, prata ao levantar 110 quilos, e da chinesa Zhe Cui, ouro com a marca de 117 quilos.

E foi daqui que pediram mais uma medalha para o Brasil? ENTÃO TOMA!



A Lara Lima é bronze no Mundial de halterofilismo #Cairo2025, na categoria até 41kg feminina. A brasileira levantou 107kg e repete o desempenho conquistado no último Mundial da modalidade, em Dubai 2023, pic.twitter.com/0ZfCXW7spz Comitê Paralímpico Brasileiro (@BraParalimpico) October 14, 2025

Eu sinto que esse bronze tem um gosto diferente. Até a segunda tentativa, estávamos na briga pela prata. Infelizmente não foi, mas me dediquei bastante. Não foi da forma que queria, mas a tendência é melhorar cada vez mais. Queríamos estar no pódio e conseguimos, declarou a mineira.

O bronze de Lara Lima é a segunda medalha do Brasil na atual edição da competição, após a prata conquistada, na última segunda-feira (13), pela paulista Mariana DAndrea na categoria até 73 quilos.

Tags:

Cair | CPB | Egito | Esportes | Halterofilismo | Mundial | Paradesporto