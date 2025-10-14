(UOL/FOLHAPRESS) - Nesta terça-feira (14), seis seleções confirmaram vagas na Copa do Mundo de 2026.
Veja os classificados abaixo:
INGLATERRA
Os ingleses dependiam apenas de si e precisavam vencer a Letônia para garantirem sua vaga. A classificação veio com uma goleada por 5 a 0.
ÁFRICA DO SUL
A Áfirica do Sul precisava de uma vitória contra Ruanda e que Benim, líder do Grupo C, perdesse para a Nigéria, que também sonhava com a vaga. O cenário foi perfeito para os sul-africanos, que ganharam por 3 a 0 e viram a Nigéria vencer Benim por 4 a 0.
COSTA DO MARFIM
A Costa do Marfim precisava apenas de uma vitória contra o Quênia, que veio com um 3 a 0.
SENEGAL
Senegal precisava apenas de uma vitória contra a Mauritânia, que veio com um 4 a 0.
QATAR
O Qatar tinha a missão de vencer o confronto direto contra os Emirados Árabes, que lideravam o Grupo A da quarta fase das Eliminatórias Asiáticas. A vitória veio com um emocionante 2 a 1, com o Qatar segurando os últimos minutos com um jogador a menos.
ARÁBIA SAUDITA
Em outro confronto direto, a Arábia Saudita tinha a vantagem do empate contra o Iraque, e conseguiu o resultado após o 0 a 0.
PORTUGAL NÃO CLASSIFICOU POR POUCO
Portugal era outra seleção que poderia ter se garantido na Copa do Mundo nesta terça-feira (14), mas sofreu gol no fim, empatou com a Hungria e terá de esperar a próxima data Fifa.
VEJA TODOS AS SELEÇÕES CLASSIFICADAS
África do Sul
Arábia Saudita
Argélia
Argentina
Austrália
Brasil
Cabo Verde
Canadá (país-sede)
Colômbia
Coreia do Sul
Costa do Marfim
Egito
Equador
EUA (país-sede)
Gana
Inglaterra
Irã
Japão
Jordânia
Marrocos
Mexíco (país-sede)
Nova Zelândia
Paraguai
Qatar
Senegal
Tunísia
Uruguai
Uzbequistão