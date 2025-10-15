No futebol, tornou-se comum os jogadores se referirem aos treinadores como professores. Nesta quarta-feira (15), Dia do Mestre, na Arena Castelão, o Fortaleza de Martín Palermo recebe o Vasco da Gama de Fernando Diniz. Atransmite o duelo, válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, a partir das 21h15 (horário de Brasília).

O Leão do Pici vem de uma vitória de 2 a 1, de virada, sobre o Juventude dentro do estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O resultado levou a equipe nordestina aos 24 pontos, mas ainda dentro do Z4 (zona do rebaixamento) na 18ª posição da tabela. Treinando seu primeiro clube no Brasil, o argentino Palermo, de 51 anos, contabiliza três vitórias e duas derrotas à frente do Fortaleza com um pouco mais de um mês de trabalho.

O ex-jogador chegou para substituir o seu conterrâneo Juan Pablo Vojvoda e vem agradando a torcida pelo estilo intenso e a mentalidade ofensiva. Quem desfalca o time da casa é o volante Matheus Pereira, suspenso por acúmulo de cartões amarelos. O Departamento Médico do Tricolor Cearense também corre para colocar vários jogadores à disposição, entre eles o goleiro João Ricardo, os laterais Weverson e Bruno Pacheco, os meio-campistas Lucas Crispim e Lucca Prior e o atacante Moisés.

O Vasco também vem de vitória no Brasileirão, superando o Vitória por 4 a 3 dentro de São Januário. O triunfo alçou o Cruzmaltino à 11ª posição da tabela com 33 pontos. Também com 51 anos, Fernando Diniz assumiu o Gigante da Colina em maio deste ano e conquistou a sua primeira vitória no clube, justamente contra o rival desta quarta, oportunidade na qual triunfou por 3 a 0 pelo primeiro turno do Brasileirão.

Psicólogo de formação, que aposta no controle da posse de bola, Diniz não contará com o lateral-esquerdo Paulo Henrique, que atuou em Tóquio pela seleção brasileira, marcando inclusive o primeiro gol do time de Carlo Ancelotti na derrota de 3 a 2 para o Japão. Puma Rodríguez, que atuou pela seleção do Uruguai nesta Data Fifa, é esperado para substituir PH. Quem retorna à zaga vascaína é o colombiano Carlos Cuesta.

A Rádio Nacional transmite Fortaleza e Vasco com a narração de André Luiz Mendes, comentários de Rodrigo Ricardo e reportagem de Carlos Molinari. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui:

