SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Itália venceu Israel nesta terça-feira (14) e encurtou a distância para a Noruega, que lidera o Grupo I nas Eliminatórias. Mesmo assim, uma classificação direta dos italianos para a Copa do Mundo é muito improvável.

ITÁLIA PRECISA DE MILAGRE

A Itália diminuiu a distância da Noruega de seis para três pontos faltando duas rodadas para o fim das Eliminatórias. O grupo será decidido na próxima Data Fifa, em novembro.

Itália e Noruega terão jogos mais tranquilos no primeiro compromisso e se enfrentarão na última rodada. Os italianos vão encarar a lanterna Moldávia, enquanto os noruegueses pegarão a frágil Estônia na abertura da Data Fifa.

A missão da Itália para ir direto à Copa passa por dois pontos. O primeiro é vencer os dois jogos para igualar a Noruega em pontos, e o segundo consiste em fazer uma chuva de gols caso os noruegueses não tropecem contra a Estônia.

Isso acontece porque a Noruega tem saldo de gols positivo de 26 ? muito por causa do 11 a 1 contra a Moldávia. Os italianos têm apenas +10 no mesmo quesito. O saldo é o primeiro critério de desempate.

O cenário só não se aplica se a Itália vencer os seus dois jogos e contar com um tropeço da Noruega contra a Estônia. Neste caso, os italianos passariam os noruegueses em pontos.

Fato é que a Itália já está garantida, pelo menos, na repescagem. Com 15 pontos, os italianos não podem mais ser alcançados por nenhum outro rival da chave.

A seleção italiana mira voltar à Copa após ficar fora das duas anteriores. A última participação foi em 2014, no Brasil, quando a Azzurra foi eliminada ainda na fase de grupos, ficando atrás de Uruguai e Costa Rica.

COMO ESTÁ O GRUPO

Noruega - 18 pontos (+26 de saldo)

Itália - 15 pontos (+9 de saldo)

Israel - 9 pontos*

Estônia - 4 pontos*

Moldávia - 1 ponto

JOGOS DAS RODADAS FINAIS

9ª rodada

13/11 - Noruega x Estônia

13/11 - Moldávia x Itália

10ª rodada

16/11 - Israel x Moldávia

16/11 - Itália x Noruega

* Seleções têm um jogo a mais