Emilly Amorim tem apenas 20 anos, mas já tem certeza de que o karatê vai fazer parte da vida dela pra sempre. Estudante do sexto período de educação física da Universidade Federal do Paraná (UFPR), ela disputa os Jogos Universitários Brasileiros (JUBs), em Natal, e competirá na categoria até 50 quilos nesta quinta-feira (16). Pela terceira vez ela participa dos JUBs e seu objetivo principal, além da medalha dourada, é ganhar um boneco do mascote da competição, o Joca, que está sendo entregue aos vencedores nesta edição. Emilly já conquistou uma medalha de bronze e uma de ouro nos JUBs, mas ainda não tem um Joca.

Estou bastante animada, esse ano está bem mais difícil. No ano passado foram três lutas, este ano vou ter que fazer cinco, mas a minha expectativa ainda é alta: quero levar um Joca pra casa, planeja a estudante.

O karatê entrou na vida da Emilly quando ela tinha apenas 5 anos, depois de ver o filme de animação Kung Fu Panda e começar a imitar as personagens pela casa. Os pais matricularam ela num projeto social no interior do Paraná e a partir daí, a Emilly nunca mais foi a mesma. O karatê foi a base de tudo, eu aprendi respeito, saber competir, que é muito importante pra uma criança, então o karatê me moldou, eu não sei o que é que seria de mim nem da minha personalidade sem o karatê, revela.

Com o esporte, Emilly realizou alguns sonhos. Um deles, representar o Brasil internacionalmente.

Eu entrei na seleção brasileira com 16 anos, inclusive foi minha primeira viagem internacional sozinha, e os meus pais ficaram com muito medo. A seleção brasileira foi a conquista mais importante que eu tive, tanto pra mim, quanto pra minha família.