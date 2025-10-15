(UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras virou contra o Bragantino e venceu por 5 a 1, no Allianz Parque, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Bruno Fuchs, Vitor Roque (duas vezes), Felipe Anderson e Flaco López fizeram os gols do Palmeiras após Jhon Jhon abrir o placar para o Bragantino.
Com a vitória, o Verdão segue na liderança do Campeonato Brasileiro, chegando aos 61 pontos. O Bragantino fica com 36, em nono lugar.
Na próxima rodada, o Palmeiras terá confronto direto contra o vice-líder Flamengo, no domingo. Já o Massa Bruta visita o Juventude, na segunda-feira.
LANCES IMPORTANTES
Pressão inicial: Antes dos dois minutos de jogo, o Palmeiras já teve boa oportunidade. Após bola afastada por Guzmán Rodríguez, Piquerez acertou de primeira e exigiu boa defesa de Lucão.
Se jogou para salvar: Juninho Capixaba errou na saída de bola, e Mauricio acionou Felipe Anderson que, rapidamente, deixou Vitor Roque na cara do gol. O camisa 9 finalizou com força, mas viu Guzmán Rodríguez se jogar para evitar o arremate.
Dose dupla: Vitor Roque recebeu pela esquerda de Piquerez, driblou Pedro Henrique e finalizou bem para mais uma defesa de Lucão. Na sequência, Murilo cabeceou para o meio da área, e Vitor Roque desviou com o peito. O goleiro do Bragantino afastou com um tapa, e a bola foi para o meio da área, mas ninguém conseguiu mandar para o gol.
Weverton com segurança: Na primeira chegada do Bragantino, Jhon Jhon mandou bola longa para Juninho Capixaba, que cruzou da direita. Thiago Borbas ganhou de Murilo pelo alto, mas Weverton saltou e segurou.
Raspando a trave!: Juninho Capixaba desviou escanteio na primeira trave, e Lucas Barbosa voou para chegar na bola, mandando à esquerda do gol.
Triscou a trave!: Veiga cobrou falta na área, e Micael acertou cabeçada, que raspou na trave e asustou Lucão.
0x1: O Bragantino abriu o placar com um pênalti depois de checagem no VAR. Guzmán Rodríguez disputou de cabeça com Bruno Fuchs dentro da área, e o zagueiro do Palmeiras encostou com o braço na bola. Raphael Claus viu no vídeo e marcou o pênalti. Na cobrança, Jhon Jhon deslocou Weverton e marcou aos 37 minutos.
1x1: O Palmeiras empatou ainda no primeiro tempo, nos acréscimos. Mauricio cruzou na medida para Bruno Fuchs, que subiu sozinho e se redimiu do pênalti cometido.
2x1: A virada do Verdão veio aos 19 minutos da segunda etapa, com Vitor Roque. A bola ficou pingando na frente da área do Bragantino, e Murilo tentou chutar. Após desvio na zaga, o camisa 9 mandou de primeira para fazer o segundo dos mandantes.
3x1: Felipe Anderson marcou o terceiro para o Palmeiras aos 27. Allan fez boa jogada pela direita e inverteu para o camisa 7, que acertou lindo chute colocado.
4x1: Flaco López teve duas chances para marcar, mas não desperdiçou a terceira. Aos 38 minutos, Vitor Roque disparou e finalizou. No rebote, o camisa 42 ? que estreou pela seleção argentina na noite anterior ? só empurrou para o gol vazio.
Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)
Árbitro: Raphael Claus (SP)Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Maíra Mastella Moreira (RS)
VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
Gols: Bruno Fuchs, aos 49' do 1º tempo, Vitor Roque, aos 12' do 2º tempo, Felipe Anderson, aos 27' do 2º tempo, Flaco López, aos 38' do 2º tempo, Vitor Roque, aos 43' do 2º tempo (PAL); Jhon Jhon, aos 37' do 1º tempo (RBB)
Amarelos: Murilo e Andreas Pereira (PAL); Gabriel, Jhon Jhon, Lucas Barbosa e Thiago Borbas (RBB)
PALMEIRAS
Weverton; Giay, Micael, Bruno Fuchs (Aníbal Moreno), Murilo e Piquerez; Andreas Pereiras (Emiliano Martínez), Raphael Veiga (Allan) e Mauricio (Flaco López); Felipe Anderson (Sosa) e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.
BRAGANTINO
Lucão; Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez (Alix Vinicius) e Vanderlan; Gabriel (Eduardo Sasha), Eric Ramires, Juninho Capixaba (Praxedes) e Jhon Jhon; Lucas Barbosa (Henry Mosquera) e Thiago Borbas (Fernando). T.: Fernando Seabra.