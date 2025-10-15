RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Com um gol e uma assistência, Pedro brilhou e foi o grande destaque na vitória do Flamengo por 3 a 0 no clássico com o Botafogo, no Nilton Santos (RJ). O resultado manteve o Rubro-Negro na cola do líder Palmeiras, que goleou o Red Bull Bragantino e segue com três pontos de vantagem.
Luiz Araújo fez o segundo, e Plata fechou o caixão para o Flamengo.
Em jogo que promete parar o Brasil, o Flamengo enfrenta justamente o Alviverde neste domingo, às 16h, no Maracanã, para tentar igualar em pontos com o adversário paulista.
Com a derrota, o Botafogo perdeu a chance de se manter próximo do G4, com 43 pontos.
Arthur Cabral ouviu vaias ao ser substituído aos oito minutos do segundo tempo por Chris Ramos. Minutos antes, ele havia perdido uma boa chance após cruzamento.
O volante Erick Pulgar retornou aos gramados após três meses e meio. O chileno sofreu uma lesão no pé direito nas oitavas de final do Mundial de Clubes, contra o Bayern de Munique, e precisou passar por cirurgia. Ele entrou no segundo tempo no lugar de Evertton Araújo.
Antes de a bola rolar, os torcedores alvinegros exibiram um mosaico 3D com as mascotes dos dois clubes e três frases provocativas: "Tomei de 4 e pedi Fair Play"; "O atraso do futebol brasileiro" e "por que não voltar o futebol? Mais um dia com milhares de mortes por Covid-19". Esta última foi em alusão ao movimento que o Flamengo fez para a retomada do futebol no período da pandemia.
Em boletim divulgado à imprensa, o Flamengo justificou o veto a De la Cruz por conta do campo do Nilton Santos: "Em virtude do gramado sintético do Estádio Nilton Santos, o meia foi vetado da partida desta quarta-feira". Além do uruguaio, também foram vetados pelo departamento médico Allan e Saúl, ambos com dores no pé esquerdo.
O JOGO
O primeiro tempo teve como tônica um Flamengo tentando ter a posse e o controle da partida, enquanto o Botafogo buscava explorar os espaços pelas laterais. Foi assim, por exemplo, que o Alvinegro chegou com mais perigo, em bolas cruzadas. O Rubro-Negro tinha dificuldades para furar o bloqueio do time da casa e contou com a genialidade de Arrascaeta, que costurou o jogo pelo meio e "achou" Pedro. O camisa 9, com sua habitual frieza de frente para o gol, teve tranquilidade para tocar de chapa para o fundo da rede.
No segundo tempo, as mexidas das duas equipes trouxeram o desequilíbrio, e quem levou a melhor foi o Flamengo do técnico Filipe Luís. O time se tornou mais ágil, enquanto o Botafogo tinha dificuldade na criação das jogadas e não conseguia marcar Pedro. O atacante deu uma linda assistência para Luiz Araújo fazer o segundo e, em seguida, o Alvinegro sentiu o baque. O Rubro-Negro fez o terceiro e poderia ter feito até mais. O 3 a 0 saiu barato para o Glorioso.
GOLS
Gol do Flamengo! - Aos 39 minutos do primeiro tempo, Arrascaeta recebeu de costas, girou e conduziu pelo meio. Ele achou Pedro, que dominou e bateu no canto esquerdo do goleiro Léo Linck, abrindo o placar para o Rubro-Negro.
Mais um! - Demonstrando que tem outros recursos além da finalização, Pedro deu uma linda assistência aos 24 minutos do segundo tempo para Luiz Araújo, que chutou cruzado e fez o segundo para o Flamengo.
Plata amplia - Aos 34, Carrascal pressionou Cuiabano, recuperou a bola e cruzou. Plata, bem posicionado, cabeceou, a bola bateu na trave e entrou.
Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa/RJ) e Victor Hugo Imazu dos Santos (Fifa/PR)
VAR: Rodolpho Toski Marques (VAR-Fifa/PR)
Cartões amarelos: Marçal, Santi Rodríguez, Alexander Barboza, Allan, Marlon Freitas (BOT); Léo Pereira, Evertton Araújo, Emerson Royal, Luiz Araújo, Léo Ortiz (FLA)
Cartões vermelhos: NenhumGols: Pedro, aos 39 minutos do primeiro tempo (FLA); Luiz Araújo, aos 24 minutos do segundo tempo (FLA); Plata, aos 34 minutos do segundo tempo (FLA)
BOTAFOGO
Léo Linck, Mateo Ponte, Alexander Barboza, Marçal e Cuiabano; Allan, Marlon Freitas e Savarino (Joaquín Correa); Santi Rodríguez (Matheus Martins), Artur (Jeffinho) e Arthur Cabral (Chris Ramos). T.: Davide Ancelotti.
FLAMENGO
Rossi, Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo (Erick Pulgar), Jorginho e Arrascaeta (Carrascal); Luiz Araújo, Samuel Lino (Everton Cebolinha) (Michael) e Pedro (Plata). T.: Filipe Luís.