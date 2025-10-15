(UOL/FOLHAPRESS) - O Mirassol venceu o Inter nesta quarta-feira (15) por 3 a 1, no Maião, em jogo válido pela 28ª rodada do Brasileiro.

Neto Moura, Reinaldo e Negueba fizeram os gols do Mirassol, enquanto Thiago Maia marcou para o Inter.

O gol de Moura ficou marcado por uma falha do goleiro Anthoni, do Inter, que espalmou a bola para dentro do gol. Já o gol de Reinaldo foi o décimo do lateral no campeonato. Reinaldo ainda deu o lançamento para o gol de Negueba.

O Mirassol vai a 49 pontos e se consolida na 4ª colocação, com vaga direta para a Libertadores da próxima temporada. O Inter fica com 32 pontos na 15ª posição, a sete pontos do Vitória, primeiro na zona de rebaixamento.

No domingo, o Mirassol recebe o São Paulo em casa. No mesmo dia, o Inter recebe o Sport no Beira-Rio.

O Mirassol segue invicto em casa no Brasileirão. Contando com a partida desta quarta-feira (15), agora são 14 jogos como mandante, com nove vitórias e cinco empates.

O Leão Caipira não perde em seus domínios desde o dia 23 de fevereiro, quando foi derrotado pelo Palmeiras em jogo pela 12ª rodada do Paulista.

GOLS E DESTAQUES

Logo aos 2 minutos de partida, em cobrança de escanteio de Reinaldo, o lateral do Mirassol mandou na pequena área e o goleiro Anthoni saiu socando com as duas mãos, mas furou feio. A bola bateu no zagueiro Victor Gabriel e saiu pela linha de fundo.

1 x 0: O Mirassol abriu o placar com gol de Neto Moura aos 25 minutos do 1º tempo. Daniel Borges bateu o escanteio no primeiro pau, Neto Moura desviou de letra, a bola passou por baixo das pernas do zagueiro e o goleiro Anthoni deu um tapa na bola para dentro do próprio gol.

1 x 1: Thiago Maia deixou tudo igual no placar aos 38 minutos, também em jogada de bola parada. Alan Patrick cobrou falta rasteira com força, a bola passou por baixo da barreira e Muralha espalmou no susto. No rebote, Thiago Maia bateu para o gol com o goleiro do Mirassol ainda estirado no gramado.

2 x 1: Reinaldo fez seu 10º gol no Brasileiro 2025, e foi um golaço! O lateral pegou sobra na beirada da área, driblou até a linha de fundo, ajeitou o corpo e bateu forte sem ângulo. A bola bateu na trave e foi pro fundo da rede.

3 x 1: Negueba ampliou a vantagem do Mirassol aos 4 minutos do 2º tempo. Reinaldo lançou Negueba na ponta-direita, o atacante cortou para dentro e bateu de canhota no canto de Anthoni.

Local: Estádio José Maria de Campos Maia, Mirassol (SP)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Cartões amarelos: Óscar Romero e Bernabéi (INT); Guilherme Marques, Negueba e Muralha (MIR)

Gols: Neto Moura (MIR), 25' do 1º tempo (1-0); Thiago Maia (INT), 38' do 1º tempo (1-1); Reinaldo (MIR), 50' do 1º tempo (2-1); Negueba (MIR), 4' do 2º tempo (3-1)

MIRASSOL

Muralha; Daniel Borges, João Victor, Jemmes, Reinaldo (Felipe Jonatan); Neto Moura, Danielzinho, Gabriel (Cristian), Guilherme (Shaylon); Alesson (Chico Kim), Negueba (Carlos Eduardo). T.: Rafael Guanaes.

INTER

Anthoni; Aguirre, Vitão (Clayton), Mercado, Victor Gabriel (Ricardo Mathias), Bernabéi; Thiago Maia (Alan Rodríguez), Bruno Henrique (Bruno Gomes); Óscar Romero (Bruno Tabata), Alan Patrick, Vitinho. T.: Ramón Díaz.