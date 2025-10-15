SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O duelo brasileiro da semifinal da Libertadores Feminina acabou com vitória do Corinthians. As alvinegras venceram a Ferroviária após pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, e deixaram vivo o sonho do hexacampeonato do torneio continental. Mariza e Andressa marcaram nos 90 minutos.
O clube comandado por Lucas Piccinato vai encarar o Deportivo Cali na final. As colombianas venceram o Colo-Colo, nesta tarde, após decisão por pênaltis.
A decisão será disputada neste sábado, no Florencio Sola, a partir das 20h (de Brasília). Já o embate do 3º lugar, que ocorrerá no mesmo dia, terá a Ferroviária medindo forças com as chilenas às 16h.
COMO FOI O JOGO
O começo da partida teve o Corinthians ditando as ações. O problema é que, mesmo controlando as adversárias, a equipe de Lucas Piccinato usou e abusou dos erros ofensivos diante de uma equipe que apostava nos contra-ataques ?e foi em um deles, aliás, que Raquel obrigou Nicole a fazer linda defesa em chute de dentro da área.
As "Brabas" abriram o placar pouco antes do intervalo a partir da bola parada. Andressa Alves cobrou falta fechada e Mariza, mais rápida do que as zagueiras, desviou de cabeça para o fundo das redes de Luciana: 1 a 0.
O 2º tempo esboçou uma reação da Ferroviária, mas foi o Corinthians quem assustou: aos sete minutos, Jhonson cabeceou dentro da pequena área e viu Luciana operar um verdadeiro milagre para evitar o pior para a equipe do interior paulista. A goleira ainda precisou trabalhar em cobrança de falta de Duda Sampaio.
O time de Araraquara empatou de maneira dramática ao responder na mesma moeda alvinegra: a bola parada. Em falta cobrada de muito longe por Duda Santos, Fátima Dutra desviou de cabeça e a zagueira Andressa, atrás das defensoras rivais, completou para o gol: 1 a 1.
Nos pênaltis, melhor para o Corinthians, que mostrou eficiência e contou com erros das adversárias para sair com a vitória.