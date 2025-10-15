SANTOS, SP, E SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos fez um jogo de amplo domínio, venceu o Corinthians por 3 a 1 na Vila Belmiro e abriu vantagem para a zona de rebaixamento do Brasileiro.
Zé Rafael e Barreal abriram 2 a 0 para o Santos ainda no primeiro tempo. Rollheiser aumentou já na etapa final, e Raniele diminuiu para o Corinthians.
O Santos chegou aos 31 pontos, segue na 16ª colocação, mas abriu seis de vantagem para o Vitória, primeiro time dentro do Z4 ? ainda joga nesta quinta-feira (16). O Corinthians continua com 33 e é o 12° colocado.
O Corinthians volta a campo no sábado, quando recebe o Atlético-MG, às 18h30 (de Brasília). Na segunda, o Santos pega o Vitória, na Vila Belmiro, às 21h30. Ambos os jogos valem pela 29ª rodada do Brasileirão.
JOGO DE (QUASE) UM TIME SÓ
O Santos foi dominante durante praticamente 70 minutos do jogo. O domínio foi refletido no placar ainda no primeiro tempo com um gol-relâmpago e depois com o brilho individual de Barreal. Raros foram os momentos em que o Corinthians conseguiu pisar e se manter no campo de ataque por alguns segundos.
As estatísticas do primeiro tempo também mostraram a boa atuação santista e apatia corintiana. Foram 13 finalizações santistas e apenas um dos visitantes.
O 3 a 0 deu ainda mais tranquilidade ao Santos no segundo tempo. Nem mesmo o gol de Raniele para o Corinthians fez o ritmo da atuação santista cair. Lucas Silvestre até tentou oxigenar o Corinthians com as entradas de Garro e Memphis, mas não adiantou.
LANCES IMPORTANTES E GOLS
Zé Rafael coloca o Santos na frente: 1 a 0. Em cobrança de escanteio, o volante apareceu na primeira trave, se antecipou à defesa e testou firme para abrir o placar.
Passou perto. Em cobrança ensaiada de escanteio, a bola foi alçada em direção a segunda trave. Rollheiser finalizou de primeira, a bola desviou e sobrou para Lautaro Díaz. O argentino dominou, girou e bateu perto da trave esquerda de Felipe Longo.
Barreal faz um golaço para ampliar: 2 a 0. O atacante argentino do Santos recebeu com muito espaço na entrada da área, levou para a perna esquerda e bateu colocado. A bola encobriu Felipe Longo e morreu no ângulo esquerdo do gol corintiano.
Pênalti! O Santos teve escanteio para cobrar no começo do segundo tempo. Já com a bola alçada na área, Breno Bidon caiu e segurou a perna de Zé Rafael. O árbitro não marcou em campo, mas foi chamado pelo VAR e revisou o lance.
Rollheiser amplia a vantagem: 3 a 0. O argentino foi para a cobrança e bateu cruzado. Felipe Longo caiu para o outro lado e nada pôde fazer.
Raniele desconta para o Corinthians: 3 a 1. Matheuzinho cobrou escanteio, e Raniele apareceu no meio da defesa santista para testar firme, no chão, para vencer Gabriel Brazão.
Na trave! Após nova cobrança de escanteio, Gustavo Henrique se antecipou e cabeceou para o chão. A bola quicou, tomou o rumo do canto direito de Brazão, mas parou na trave.
Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)
Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Leila Moreira da Cruz (DF)VAR: Wagner Reway (SC)Gols: Zé Rafael (3'/1°T), Barreal (38'/1°T), Rollheiser (9'/2°T), Raniele (12'/2°T)
Cartões amarelos: Barreal, João Schmidt (SAN), Maycon, Matheuzinho, Breno Bidon, Rodrigo Garro, Gustavo Henrique (COR)
SANTOS
Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Zé Rafael (Wllian Arão), Barreal (Gabriel Bontempo) e Rollheiser (Victor Hugo); Guilherme (Caballero) e Lautaro Díaz (Robinho Júnior). T.: Juan Pablo Vojvoda
CORINTHIANS
Felipe Longo; Matheuzinho, João Pedro Tchoca (Dieguinho), Gustavo Henrique, Angileri (Memphis) e Hugo (André); Raniele, Maycon (Garro) e Breno Bidon; Yuri Alberto e Gui Negão (Kayke). T.: Lucas Silvestre