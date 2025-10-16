ANOTA A 9ª VITÓRIA CONSECUTIVA COMO MANDANTE NO BRASILEIRÃO, FAMÍLIA!SE Palmeiras (@Palmeiras) October 16, 2025
Palmeiras 5x1 Red Bull Bragantino
Vitor Roque (2x), Bruno Fuchs, Felipe Anderson e López pic.twitter.com/dJpEeNHULe
Com este triunfo o Verdão permanece com uma vantagem de três pontos sobre o vice-líder Flamengo, o seu próximo adversário no Brasileiro, em partida que será disputada no próximo domingo (19) no estádio do Maracanã a partir das 16h (horário de Brasília).
Apesar de ficar com a vitória final, a equipe comandada pelo técnico português Abel Ferreira começou o confronto vendo o Bragantino sair em vantagem graças a gol, em cobrança de pênalti aos 37 minutos do primeiro tempo, de Jhon Jhon. Porém, um pouco antes do intervalo o Palmeiras chegou ao empate com o zagueiro Bruno Fuchs de cabeça.
Na etapa final o jogo teve apenas um protagonista, o Verdão, que virou o placar aos 12 minutos com o atacante Vitor Roque e, a partir daí, ampliou sua vantagem graças a gols de Felipe Anderson (aos 27 minutos), de Flaco López (aos 38) e de Vitor Roque (aos 43).
Vitória no clássico
O principal adversário do Palmeiras na luta pelo título do Brasileiro é o Flamengo, que, mesmo jogando no estádio Nilton Santos, derrotou o Botafogo pelo placar de 3 a 0.
FIIIIIIIIIIIIIIIIIIM DE JOGO NO NILTON SANTOOOOOOOOOOS! GOOD GAME, FLAMENGO! COM GOLS DE PEDRO, LUIZ ARAÚJO E PLATA, O FLAMENGO VENCE O CLÁSSICO E CONQUISTA 3 PONTOS IMPORTANTÍSSIMOS NO CAMPEONATO! VAMOS, FLAMENGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!
A equipe comandada pelo técnico Filipe Luís contou com uma boa atuação de Pedro para construir uma vitória convincente. O centroavante abriu o placar aos 39 minutos do primeiro tempo e deu assistência para gol de Luiz Araújo aos 24 da etapa final. Aos 34, o equatoriano Plata marcou de cabeça para dar números finais ao marcador.
Outros resultados:
Mirassol 3 x 1 Internacional
Sport 1 x 1 Ceará
Santos 3 x 1 Corinthians
Atlético-MG 1 x 1 Cruzeiro
Fortaleza 0 x 2 Vasco
