SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras goleou o Red Bull Bragantino e segue isolado como time com mais chances de ser campeão brasileiro. Do outro lado, o Santos levou a melhor no clássico contra o Corinthians e viu o risco de rebaixamento diminuir. Os dados são da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

BRIGA PELO TÍTULO

O Palmeiras sofreu uma leve queda, mas continua próximo dos 70% de chance de ficar com a taça. nesta quarta-feira (15), o time ?que é líder do Brasileiro? bateu o Red Bull Bragantino de virada, por 5 a 1, no Allianz Parque.

O Flamengo é o segundo mais mais possibilidade de ser campeão, com 29,8%. O Rubro-Negro venceu o Botafogo por 3 a 1 em clássico realizado nesta quarta-feira (15).

O Cruzeiro empatou com o Atlético-MG e agora possui apenas 1,8% de probabilidade de título. O clássico mineiro, disputado na Arena MRV, terminou 1 a 1.

Chance de ser campeão

Palmeiras - 68,9% (era de 69%)

Flamengo - 29,8% (era de 25,1%)

Cruzeiro - 1,8% (era de 5,2%)

Mirassol - 0,16% (era de 0,2%)

Bahia - 0,076% (era de 0,2%)

Fluminense - 0,002% (era de 0%)

Botafogo - 0,001% (era de 0,01%)

E O REBAIXAMENTO?

O Sport tem o maior risco, com 99,22%. O lanterna do Brasileirão empatou em 1 a 1 com o Ceará, nesta quarta-feira (15), em casa.

Juventude, Fortaleza e Vitória passam de 80% de chance de cair para a Série B. Tanto Juventude quanto Vitória ainda jogam nesta rodada, enquanto o Fortaleza perdeu para o Vasco, nesta quarta-feira (15), por 2 a 0.

Já o Santos viu sua probabilidade cair para 13,9% após a vitória contra o Corinthians, que tem 8,7% de risco de rebaixamento. O time de Vojvoda tinha 30,1% de possibilidade de queda antes da pausa para a data Fifa.

Chance de rebaixamento

Sport - 99,22%

Juventude - 86,8%

Fortaleza - 84,5%

Vitória - 81,5%

Santos - 13,9%

Inter - 9,1%

Corinthians - 8,7%

Grêmio - 6%

Atlético-MG - 5,5%

Ceará - 1,9%

Red Bull Bragantino - 1,5%

Vasco - 0,98%

São Paulo - 0,24%

Fluminense - 0,087%

Botafogo - 0,001%

COMO ESTÁ A TABELA DO BRASILEIRO

1 - Palmeiras - 61 pontos (27 jogos)

2 - Flamengo - 58 pontos (27 jogos)

3 - Cruzeiro - 53 pontos (28 jogos)

4 - Mirassol - 49 pontos (28 jogos)

5 - Botafogo - 43 pontos (28 jogos)

6 - Bahia - 43 pontos (26 jogos)*

7 - Fluminense - 38 pontos (26 jogos)*

8 - São Paulo - 38 pontos (27 jogos)*

9 - Vasco - 36 pontos (28 jogos)

10 - Red Bull Bragantino - 36 pontos (28 jogos)

11 - Ceará - 35 pontos (27 jogos)

12 - Corinthians - 33 pontos (28 jogos)

13 - Grêmio - 33 pontos (27 jogos)*

14 - Atlético-MG - 33 pontos (27 jogos)

15 - Internacional - 32 pontos (27 jogos)

16 - Santos - 31 pontos (27 jogos)

17 - Vitória - 25 pontos (27 jogos)*

18 - Fortaleza - 24 pontos (27 jogos)

19 - Juventude - 23 pontos (27 jogos)*

20 - Sport - 17 pontos (27 jogos)

* Ainda joga pela 28ª rodada