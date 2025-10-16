(UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo só deve definir o futuro de Luiz Gustavo no final da temporada. O volante não cogita, por ora, se aposentar.

SÓ NO FIM DO BRASILEIRÃO

O UOL apurou que o Tricolor esperará conhecer seu destino no Brasileirão para definir se abrirá conversas com o volante de 38 anos por uma renovação.

A avaliação da diretoria é que, antes de pensar na formulação do elenco para 2026, o clube precisa saber quais competições disputará. O São Paulo é o atual 8° colocado, em busca de uma vaga no G-6 para se classificar à próxima edição da Copa Libertadores.

'SE SENTINDO BEM'

Luiz Gustavo tem contrato com o clube até 31 de dezembro. Ainda segundo ouviu a reportagem, o volante está 'se sentindo bem' e não pensa em pendurar as chuteiras ao final do vínculo.

O ex-Bayern de Munique viveu um grave problema de saúde em 2025, ficando internado por causa de um tromboembolismo pulmonar. Ele perdeu praticamente metade da temporada, ausente entre abril e outubro, e retornou neste mês.

Após figurar no banco em alguns embates recentes, o volante voltou aos gramados na partida contra o Fortaleza, no dia 2. Na ocasião, o São Paulo tinha apenas Sabino como zagueiro de ofício à disposição, e Hernán Crespo o escalou como zagueiro improvisado.

Luiz Gustavo foi um dos melhores em campo na vitória por 1 a 0, na qual o time figurou com um a menos a partir dos 22 minutos do primeiro tempo.

O São Paulo tem mais um atleta com contrato se encerrando neste final de ano: o terceiro goleiro Leandro. Não há, neste momento, conversas por uma renovação.

Luiz Gustavo está com a delegação do Tricolor que viajou nesta quarta-feira (15) à noite para Porto Alegre, onde o time enfrenta o Grêmio. A bola rola nesta quinta-feira (16) às 19h (de Brasília), pela 28ª rodada do Brasileirão.