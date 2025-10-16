SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cerca de 24h após atuarem na goleada da Argentina sobre Porto Rico, Flaco López e Aníbal Moreno participaram de outro chocolate: o 5 a 1 do Palmeiras sobre o Bragantino, pelo Brasileirão. A maratona foi intensa, mas os argentinos estão bem fisicamente para o próximo compromisso contra o Flamengo, no Maracanã, no domingo.

'OPERAÇÃO EUA' FOI UM SUCESSO

A logística do Palmeiras começou logo após o amistoso entre seleções no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, na noite de terça-feira. Os jogadores saíram do estádio diretamente para o aeroporto, onde pegaram um voo fretado para São Paulo.

Na noite desta quarta-feira (15), eles foram relacionados para a partida após avaliação física. Eles começaram no banco de reservas e entraram em campo no Allianz Parque no segundo tempo, quando o Palmeiras já vencia o adversário.

A comodidade do voo privado permitiu aos atletas dormirem na viagem, que dura cerca de 8h30. As horas de sono foram fundamentais para a recuperação.

Aníbal comentou que a saga foi mais tranquila do que o esperado. O volante atuou 45 minutos contra Porto Rico e outros 30 minutos contra o Bragantino.

Não me lembro de ter passado uma situação assim. nesta quarta-feira (15) [terça], acabou o jogo, pegamos um carro e fomos para o voo e já voltamos para cá. Foi muito bom o Palmeiras ter colocado à nossa disposição um voo rápido para voltarmos e fazermos nosso trabalho nesse jogo. Dormimos um pouco no voo, recuperamos aqui e já jogamos. Aníbal Moreno, em zona mista após Palmeiras 5 x 1 Bragantino

PRONTOS PARA ENCARAR O FLA

Apesar do desgaste de Flaco e Aníbal, a comissão técnica do Verdão entende que a dupla chegará 100% fisicamente para o duelo decisivo contra o Flamengo.

O atacante, inclusive, recebeu uma série de elogios de Abel Ferreira pela convocação ? Flaco atuou 60 minutos pela seleção argentina e, depois da maratona, ainda balançou a rede no Allianz.

É um sentimento de orgulho de todos. Do treinador, dos jogadores que treinam com ele [Flaco], porque quando um jogador vai representar a seleção, leva um pouco de cada um de nós. Gosto de ver os meus jogadores irem às seleções, mas não gosto porque fico sem eles para trabalhar.Abel Ferreira, técnico do Palmeiras

O tempo extra que os jogadores têm dedicado à recuperação, fora do CT, também impacta positivamente na empreitada. Para o Palmeiras, é a chance de ampliar a vantagem para o vice-líder e se aproximar de mais um título brasileiro.

Eu trabalho fora do CT também, para me cuidar, descanso e alimentação bons para estar pronto. Fizemos uma viagem longa, mas sempre damos o nosso melhor. A estrutura [do clube] é boa, muitas pessoas nos ajudam muito. É um jogo muito importante para nós, estamos na briga com o Flamengo e com o Cruzeiro também. Mas como temos o jogo com o Flamengo, estamos focados na recuperação e no que o Abel passar para nós.Aníbal Moreno