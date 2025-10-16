SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A derrota para o Santos por 3 a 1, nesta quarta-feira (15), entrou para a lista de "barrigadas" do Corinthians neste Brasileirão. Agora, o time se prepara para enfrentar uma sequência de jogos que causou temor há alguns meses.

INCONSTÂNCIA CORINTIANA

O Corinthians vive uma montanha-russa no Brasileirão. Entre boas e más atuações, a equipe soma três vitórias, dois empates e cinco derrotas nos últimos 10 jogos pela competição.

Os resultados fazem o time ora olhar para cima na tabela e ora se preocupar com a aproximação dos rivais que vêm atrás. nesta quinta-feira (16), o Corinthians se encontra na 12ª posição, com 10 pontos atrás do G6 e oito acima do Z4, sendo que todos os rivais que aparecem abaixo têm um jogo a menos.

Viemos de bons jogos fora de casa ? vencemos Fluminense, Vasco e Ceará ? e não conseguíamos pontos em casa. Após bons momentos, em algum momento não entramos no jogo como deveríamos. Posso citar Juventude, Sport, nesta quinta-feira (16) e São Paulo. É mais entendermos o motivo dessas barrigadas para mantermos uma sequência boa e termos constância. Lucas Silvestre, auxiliar de Dorival Júnior

O Corinthians tem encontrado dificuldades para vencer quem vem atrás na tabela. O time comandado por Dorival jogou duas vezes contra Santos, Sport e Internacional, além de uma frente a Grêmio, Atlético-MG, Vitória, Fortaleza e Juventude neste Brasileiro. Foram apenas 14 pontos conquistados em 33 disputados ? aproveitamento de 42,2%.

O desempenho depois de pausas não tem sido bom com Dorival e tem virado uma "sina". Após as Datas Fifa de junho, setembro e outubro, a equipe empatou com o Grêmio, venceu o Fluminense e perdeu para o Santos, respectivamente. Depois do Mundial, o time foi derrotado pelo Bragantino.

CORINTHIANS REVÊ SEQUÊNCIA QUE FOI AMARGA

Os jogos que vêm pela frente causaram temor no Corinthians ao longo do final do primeiro turno. Entre 24 de maio e 16 de agosto ? com pausa de um mês para o Mundial ? o time conseguiu apenas uma vitória em 11 jogos pelo Brasileirão.

A sequência começou justamente contra o Atlético-MG, adversário do próximo sábado. O Corinthians acumulou seis empates [Galo, Vitória, Grêmio, Cruzeiro, Botafogo e Fortaleza] e quatro derrotas [Bragantino, São Paulo, Juventude e Bahia]. O único triunfo foi diante do Ceará.

A série ruim no primeiro turno deixou o Corinthians apenas a quatro pontos do Z4. A equipe fechou a primeira metade da competição com 22 pontos e na 13ª colocação.

O Corinthians terá até dezembro para se dedicar exclusivamente ao Brasileirão e evitar que a sequência seja novamente amarga. As semifinais da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro, serão disputadas somente após o término da competição por pontos corridos, em dezembro.